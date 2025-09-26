One kilogram gold bars at The Vaults Group gold dealers arranged in Barcelona, Spain, on Monday, April 28, 2025. Gold was steady after dropping Tuesday as President Donald Trump eased the impact of some auto tariffs and pointed to progress in trade negotiations with several countries. Photographer: Angel Garcia/Bloomberg
El oro superó la barrera de los US$ 3,700 por onza y marcó un nuevo récord, impulsado principalmente por la ralentización del mercado laboral en Estados Unidos, el recorte de tasas de la Reserva Federal (FED) y una mayor demanda por parte de los bancos centrales.

