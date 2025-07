Por esa razón, la gestora de fondos WisdomTree considera que se requiere más información para un análisis amplio de la criptomoneda, ¿qué se puede concluir hasta ahora?

“Vale la pena tener una pequeña exposición (al bitcoin), de entre 1% y 2% (del portafolio), porque la correlación es muy baja contra los otros activos”, señaló Guillermo Rodriguez, Head of Latin America and US Offshore de la firma.

Bitcoin fue la primera moneda digital. (Foto: Bridget Bennett/Bloomberg)

Así, Rodriguez destacó que el bitcoin aporta a la diversificación de los portafolios.

¿Cómo incorporar la moneda digital a la cartera? El analista opinó que la estructura de un ETF (fondo cotizado) que replique el desempeño de la moneda ofrece mayor seguridad al inversionista que ciertas plataformas digitales, que incluso en algunos casos han “desaparecido” perjudicando a sus clientes.

“De entrada un ETF es un fideicomiso”, destacó. Es decir, el patrimonio del fondo está separado de aquel del gestor.

Rodriguez explicó que, en el caso de los ETF de oro, la empresa que invierte en el metal puede guardar los lingotes en una bóveda, en un banco en Suiza o Londres, por ejemplo.

Se puede invertir en bitcoin a través que ETF que repliquen su desempeño. (Foto: Benoit Tessier/ Reuters)

De igual modo, para las criptomonedas existe el cold storage. Rodriguez detalló que eso significa que las claves para acceder al activo se resguardan en un lugar sin Internet.

En lo que va del 2025, el bitcoin subió 25%, cotizando en US$ 117,530 al cierre de esta nota. Además, la moneda ya duplicó su valor en menos de un año.