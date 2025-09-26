Conceder la solicitud del Departamento de Justicia de permitir que Trump la destituya inmediatamente “sería una sentencia de muerte para la independencia del banco central que ha ayudado a convertir la economía de EE.UU. en la más fuerte del mundo”, escribieron sus abogados en un informe el jueves.

El Departamento de Justicia ha solicitado a la Corte Suprema que permita que Trump destituya a Cook mientras impugna un fallo de un tribunal inferior que afirmaba que la economista probablemente prosperaría en su demanda.

Cook, nombrada por el expresidente Joe Biden, ha continuado desempeñando su cargo desde fines de agosto, cuando Trump anunció que la destituiría debido a acusaciones de fraude hipotecario que ella ha negado.

La Corte Suprema estableció un cronograma rápido para la presentación de informes escritos en el caso, pero no ha señalado con precisión cuándo pretende dictar la sentencia.

En la nueva presentación, los abogados de Cook argumentaron que la demora del Departamento de Justicia en solicitar la intervención de la Corte Suprema hasta después de la última reunión de política monetaria de la Fed, celebrada los días 16 y 17 de septiembre, era una posible señal de que la administración “entendía el caos” que podría desatarse en los mercados. También socavó la demanda del gobierno de “alivio inmediato”, según la presentación.

El informe de Cook cita un artículo de una revista jurídica de 2009 en el que el entonces juez Brett Kavanaugh analizó cómo la Fed está aislada del control presidencial directo debido a su “poder para afectar directamente el funcionamiento a corto plazo de EE.UU.”. Kavanaugh, ahora juez de la Corte Suprema, es potencialmente un voto decisivo en el caso.

Este año, la Corte Suprema se ha alineado mayoritariamente con Trump en las controversias sobre los despidos de otros funcionarios de agencias federales, pero los jueces ya habían destacado la distinción entre la Fed y una “entidad cuasiprivada con una estructura única”. Una pregunta clave para Cook es si la corte aplicará esa distinción en un caso que involucre presuntas irregularidades cometidas por una funcionaria de la Fed, aunque antes de su nombramiento.

El informe de Cook salió horas después de obtener el apoyo de un grupo bipartidista de exsecretarios del Tesoro, presidentes de la Fed y otros expertos que presentaron un escrito respaldando su caso ante los jueces.

El grupo, que incluye a los expresidentes de la Fed Ben Bernanke, Alan Greenspan y Janet Yellen, dijo que permitir que Trump destituya a Cook mientras ella impugna su destitución causaría un daño duradero a la confianza del público en la Fed y pondría en peligro la credibilidad y la eficacia de la política monetaria estadounidense.

Trump dijo el mes pasado que despediría a Cook después de que el director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, Bill Pulte, la acusara de listar fraudulentamente casas en Michigan y Georgia como “residencia principal” cuando obtuvo hipotecas en 2021 para asegurar condiciones más favorables en los préstamos.

Los abogados de Cook han dicho que las acusaciones son parte de una “campaña de desprestigio” destinada a desacreditar a Cook y ayudar a Trump a tomar el control de la Fed, a la que ha presionado durante meses para que recorte las tasas de interés.

Argumentaron en el último informe ante la Corte Suprema que “ya han salido a la luz fallas fundamentales” en las solicitudes por fraude hipotecario, citando informes de los medios de comunicación de que ella “declaró correctamente su casa de Michigan como su residencia principal” y “describió con precisión la propiedad de Georgia en cuestión como una casa de vacaciones”.

“Cuando se compile ese registro, demostrará que la gobernadora Cook nunca actuó de manera indebida con respecto a sus hipotecas y, por lo tanto, eliminará el fundamento declarado por el presidente para su supuesta destitución”, escribieron sus abogados.

Cook presentó la demanda en un tribunal federal en Washington para bloquear su destitución, argumentando que solicitudes no probadas de Trump sobre fraude hipotecario no constituyen una “causa” bajo la ley estadounidense para despedirla, y que su supuesto despido a través de una publicación en las redes sociales la privó de su derecho constitucional al debido proceso.

La jueza de Distrito de EE.UU. Jia Cobb dictaminó el 9 de septiembre que Cook podía permanecer en el cargo mientras su caso avanzaba, argumentando que el intento de Trump de destituirla probablemente violaba la ley. Un tribunal federal de apelaciones dividido confirmó la sentencia el 15 de septiembre, apenas horas antes del inicio de la muy esperada reunión de dos días de la Fed para votar sobre las tasas de interés.

Los funcionarios redujeron su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual.

El último informe de Cook también reveló que su equipo legal se ha expandido para incluir a Paul Clement, ex fiscal general de EE.UU. durante el gobierno del expresidente George W. Bush.