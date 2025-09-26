Lisa Cook Photographer: Al Drago/Bloomberg
Los abogados de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook instaron a la Corte Suprema de Estados Unidos a permitirle permanecer en su cargo mientras lucha contra el intento del presidente Donald Trump de destituirla, advirtiendo que incluso su destitución temporal podría generar “caos y perturbaciones” en los mercados financieros.

