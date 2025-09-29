El lunes 29 de setiembre el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, tras datos estadounidenses mejores de lo esperado que allanan el camino para que la Reserva Federal continúe el ciclo de relajación monetaria que reanudó la semana pasada.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.483. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.494 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 7.10% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.475 y se vende a S/ 3.500, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.494 a la compra y S/ 3.502 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de las principales monedas de América Latina subieron el viernes pasado, en medio del retroceso del dólar en los mercados globales, tras datos estadounidenses mejores de lo esperado que allanan el camino para que la Reserva Federal continúe el ciclo de relajación monetaria que reanudó la semana pasada.

El gasto de los consumidores estadounidenses aumentó algo más de lo previsto en agosto, manteniendo la solidez de la economía a medida que avanza el tercer trimestre, mientras la inflación sigue subiendo a un ritmo moderado.