En lo que va del año la cotización internacional del oro sube en 45% (foto: AFP).
En lo que va del año la cotización internacional del oro sube en 45% (foto: AFP).
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

La fuerte alza en el precio del oro ha elevado la demanda por créditos con empeño de joyas. En lo que va del año la cotización internacional del oro sube en 45%. En los últimos días la onza alcanzó el valor récord de US$ 3,800.

TE PUEDE INTERESAR

Casas de empeño y empresas de préstamo: ¿por qué Sunat hizo aclaración sobre estas entidades?
Oro alcanza nuevo récord impulsado por dólar débil y riesgo de cierre
Oro en récord, ¿cuánto deben invertir los peruanos en el metal dorado?
Envíos ilegales de cobre y oro causarían más de S/ 9,000 millones en pérdidas fiscales
Las ETF en oro que brillan ante buen momento del metal: las más atractivas para invertir
Uno de cada cuatro jóvenes usa los créditos para un negocio
BCRP baja su tasa clave, ¿cómo cambiarán las condiciones para quienes solicitan créditos?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.