El estudio también revela que el 76% de los jóvenes entre 18 y 40 años, que comprenden a la generación Z (18 a 27 años) y los millennials (28 a 40 años), tiene interés en acceder a un producto crediticio próximamente.
Solo el 30% de los jóvenes en Lima Metropolitana y Callao ha en los últimos dos años. Esta es una de las principales revelaciones del estudio de Experian Perú, “Perfil financiero de los jóvenes de Lima Metropolitana y Callao 2025”, que analiza cómo las generaciones jóvenes están redefiniendo su vínculo con el sistema financiero.

Esta brecha entre intención y experiencia no representa un problema, sino una oportunidad clara para educar, guiar y empoderar a una generación que ya se proyecta financieramente, pero que aún necesita acompañamiento para dar ese primer paso de forma informada y responsable.

“Estamos ante dos generaciones digitalmente conectadas, económicamente activas y con aspiraciones claras. No solo quieren consumir, sino construir. El crédito, bien utilizado, puede convertirse en una herramienta concreta de progreso y planificación. Nuestro rol es asegurar que ese primer paso se dé con la información y el soporte adecuados”, señala Aldo Saavedra, gerente comercial de Experian Perú.

¿Para qué quieren acceder al crédito? Entre consumo y metas personales

El estudio revela que entre quienes ya , las motivaciones principales son la compra de artículos personales (30%) y el emprendimiento (27%), es decir, un negocio. Le siguen razones como cubrir gastos del día a día (20%) o emergencias (19%).

Esta diversidad de usos demuestra que los jóvenes no ven el crédito como un fin en sí mismo, sino como un medio para resolver necesidades, alcanzar metas o iniciar proyectos, destaca Experian Perú.

De igual manera, los productos más comunes han sido préstamos personales (54%), tarjetas de crédito (26%) y compras en cuotas (17%).

“Cuando observamos que uno de cada cuatro jóvenes planea financiar un emprendimiento mediante el crédito, queda claro que no hablamos únicamente de consumo, sino de aspiraciones reales de crecimiento y autonomía. Además, el hecho de que el 66% prefiera hacerlo a través de un banco formal no solo confirma la buena percepción del sistema financiero tradicional, sino que evidencia una demanda concreta por canales confiables, seguros y adaptados a una experiencia digital”, explicó Saavedra.

Este interés, sin embargo, se materializa de forma desigual entre generaciones. El estudio identificó que el acceso efectivo al crédito es significativamente mayor entre los millennials, que ya han tenido mayor exposición a productos financieros.

En contraste, los centennials aún no han tenido ese primer contacto: solo el 16% de la Generación Z ha accedido a un crédito, y en el grupo de 18 a 20 años, la cifra cae al 9%.

El análisis también recogió los tipos de crédito que cada generación aspira a obtener:

  • Centennials: Muestran mayor interés por productos de acceso inmediato, como las tarjetas de crédito. Esto refleja una preferencia por soluciones rápidas y flexibles para el consumo diario.
  • Millennials: Priorizan opciones de mediano y largo plazo, como los créditos hipotecarios y préstamos para emprendimiento. Esto indica una visión más estratégica orientada a construir estabilidad financiera.

