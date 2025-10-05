Si bien con el 3.7% — 136.9 TM— de la producción global de oro, Perú se ubica en el noveno lugar del ranking, su rol como exportador aún camina a paso lento. En detalle, concentra apenas el 0.15% del monto FOB mundial, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Los principales productores de oro, al cierre del 2024, fueron China (380.2 TM), Rusia (330 TM), Australia (284 TM), Canadá (202.1 TM), EE. UU. (158 TM), Ghana (140.6 TM), México (140.3 TM) e Indonesia (140.1 TM). Uzbekistán (129.1 TM) cerró el top 10.

Posicionamiento de Perú

Al cierre del 2024, los últimos resultados completos, la demanda mundial superó los US$ 122 mil 177 millones. Perú, por su parte, apenas exportó por US$ 188 millones, lo que representó el 0.15% del total. Con ello, ocupó el puesto 37 del ranking de países, cinco puestos más arriba que en el 2023. Bolivia se posicionó en el puesto 36.

Durante su ponencia “Joyería y Orfebrería: Agregando valor a la minería peruana con impacto social” en la 37° edición de Perumin, la presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería de ADEX, Rocío Mantilla Goyzueta, indicó que Perú debería ser reconocido no solo como un país minero, sino como un referente capaz de transformar su riqueza en verdaderas obras maestras.

“La cadena de valor de la joyería y orfebrería es una oportunidad para transformar nuestros metales preciosos en productos que conquisten el mundo, generando más puestos de trabajo, cultura y orgullo nacional”, resaltó.

Así dinamiza el oro la economía peruana. (Foto: Adex)

Potencial de la industria joyera: la plata

Mantilla agregó que Perumin, como la principal plataforma del sector minero, debe incorporar a la industria joyera como un aliado estratégico, dada su capacidad de generar impacto económico, social y cultural.

“Perú cuenta con abundante materia prima, una herencia cultural milenaria y técnicas ancestrales, las cuales, combinadas con la innovación y la tecnología, permiten desarrollar diseños únicos con identidad propia”, comentó.

Respecto a otro metal precioso como es la plata, refirió que Perú se consolidó como el tercer productor mundial, con una participación de 13.7% y 108 TM.

Como exportador de joyas de plata ocupó el puesto 48 (0.05% del total), con US$ 4 millones de valor FOB exportado, muy por debajo de Tailandia e India, que superan los US$ 1,000 millones; y de Italia, China, Alemania y EE.UU. con más de US$ 500 millones.

Empleo en el sector joyero

De acuerdo con el Reporte de Empleo Asociado a las Exportaciones – Julio 2025, que elaboró el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, entre agosto de 2024 y julio de 2025, la joyería peruana generó 1,148 puestos de trabajo directos.

La cifra representa una caída de 6.2% respecto al periodo previo. En el 2024, el sector creó 1,292 plazas y contó con 174 empresas exportadoras, 5 menos que en el 2023.