Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la inversión minera alcanzó los US$ 1,443 millones en los primeros cuatro meses de 2025, lo que representó un avance de 7.3%. En este contexto, y ante la dinámica del sector, diversas empresas han iniciado —en la segunda mitad del año— la presentación de solicitudes ante la autoridad ambiental para ampliar la vida útil de sus operaciones. Un ejemplo de ello es la Minera Orex, del Grupo Samaniego, responsable de la unidad minera San Juan de Chorunga. ¿Cuáles son los planes que esta empresa tiene previsto ejecutar?
Estimado(a) lector(a)
En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.
En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.
Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.
Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.