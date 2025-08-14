El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México y Canadá “hacen lo que su les dice que hagan” cuando se trata de la seguridad fronteriza, un problema que aseguró haber resuelto él mismo.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario indicó que su plan de seguridad nacional está teniendo buenos resultados.

“México hace lo que le decimos que haga, y Canadá hace lo que le decimos que haga”, aseguró Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca.

Asimismo, el presidente estadounidense criticó al exmandatario Joe Biden, donde catalogó su gestión como ineficiente.

Según dijo, cuando él regresó al poder en enero de este año, la situación en las dos fronteras “era horrible”. Sin embargo, ahora ya no.

“Recuerdo que Joe Biden solía decir siempre: ‘Necesito legislación’. Yo no tenía legislación, solo dije: ‘Vamos a cerrar las fronteras’, y todo el mundo lo entendió, porque ahora vuelven a respetar a su país”, mencionó.

Estas declaraciones se producen después de que México enviara a Estados Unidos a 26 líderes del narcotráfico presos en el país latinoamericano tras la solicitud del Departamento de Justicia estadounidense.

Además, recientemente se ha generado una controversia en México por el vuelo de un dron estadounidense sobre espacio aéreo mexicano.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el sobrevuelo fue solicitado por su gobierno porque su país no cuenta con el material específico que era requerido.

“Se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración para que haya un vuelo de los Estados Unidos de equipos que no se tienen en México”, indicó la mandataria mexicana.

Elaborado con información de EFE.