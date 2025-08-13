El líder estadounidense Donald Trump comparó la criminalidad de Washington con la de Perú. (Foto: Andina/ difusión/ composición de Camila Vera-Gestión)
El líder estadounidense Donald Trump comparó la criminalidad de Washington con la de Perú. (Foto: Andina/ difusión/ composición de Camila Vera-Gestión)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha puesto en marcha el plan para erradicar la tasa de homicidios en Washington: pasar el control policial de la ciudad capital al orden federal. Uno de los argumentos que empleó para justificar la medida fue el temor de que USA se acerque a los niveles de criminalidad de “los lugares más peligrosos para vivir”. ¡Y en la lista señaló a Lima!

