El presidente Donald Trump habla anunció la firma de una primera parte del plan de paz en Gaza entre Israel y Hamás. (EFE/EPA/FRANCIS CHUNG)
Sin embargo, se mostró escéptico sobre la posibilidad de recibirlo y sugirió que el comité podría buscar un pretexto para no dárselo.

“No creo que nadie en la historia haya resuelto tantas (guerras), pero quizá encuentren una excusa para no dármelo”, dijo Trump al ser preguntado por la prensa si espera obtener el galardón.

El mandatario debido a su denominado “Plan de Paz”.

“Resolvimos siete guerras. Estamos cerca de resolver una octava, y creo que terminaremos resolviendo la situación con Rusia”, declaró Trump.

: Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.

Sin embargo, expertos internacionalistas señalaron que no ha promovido ningún tratado formal de paz y que, en varios de esos conflictos, solo se alcanzaron treguas frágiles.

No obstante, cabe recordar que las autoridades de países como Israel, Pakistán, Camboya, Armenia o Azerbaiyán han nominado o expresado su respaldo a que el mandatario estadounidense obtenga el premio.

Elaborado con información de EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a una pregunta de un periodista en la Casa Blanca, el 8 de octubre de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP).
