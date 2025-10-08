El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a reivindicar que merece el Premio Nobel de la Paz por haber puesto fin, según afirmó, a siete guerras. Sin embargo, se mostró escéptico sobre la posibilidad de recibirlo y sugirió que el comité podría buscar un pretexto para no dárselo.
“No creo que nadie en la historia haya resuelto tantas (guerras), pero quizá encuentren una excusa para no dármelo”, dijo Trump al ser preguntado por la prensa si espera obtener el galardón.
El mandatario aseguró que la guerra en Gaza podría ser el octavo conflicto que resuelva debido a su denominado “Plan de Paz”.
“Resolvimos siete guerras. Estamos cerca de resolver una octava, y creo que terminaremos resolviendo la situación con Rusia”, declaró Trump.
Los conflictos internacionales que Trump se atribuyó haber resulto son: Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.
Sin embargo, expertos internacionalistas señalaron que no ha promovido ningún tratado formal de paz y que, en varios de esos conflictos, solo se alcanzaron treguas frágiles.
No obstante, cabe recordar que las autoridades de países como Israel, Pakistán, Camboya, Armenia o Azerbaiyán han nominado o expresado su respaldo a que el mandatario estadounidense obtenga el premio.
Elaborado con información de EFE.