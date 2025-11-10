Donald Trump está decidido a sacar del poder en Venezuela a Nicolás Maduro, sea como fuere.
Donald Trump está decidido a sacar del poder en Venezuela a Nicolás Maduro, sea como fuere.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
The Economist
The Economist

Hemos desplegado activos e intereses estadounidenses por todo el planeta, pero cuando lo hacemos en nuestro propio hemisferio... todo el mundo se asusta”. De este modo, Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, desestimó la alarma por la creciente campaña militar contra los “narcoterroristas.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.