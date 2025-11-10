Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado en repetidas ocasiones a supuestas embarcaciones de narcotraficantes. Ahora están concentrando una formidable fuerza naval en el Caribe y amenazan con bombardear Venezuela.

El esfuerzo por derrocar al líder autoritario del país, Nicolás Maduro, apenas se disimula. A la pregunta de si Maduro tiene los días contados, el presidente Donald Trump dijo a CBS News: “Yo diría que sí. Creo que sí, así es”. Un grupo de ataque de portaaviones está en camino para unirse a la fuerza del Caribe. Se ha reabierto una base inactiva en Puerto Rico. Los bombarderos sobrevuelan Venezuela mientras los marines ensayan desembarcos anfibios. La CIA tiene autorización para llevar a cabo operaciones encubiertas.

La diplomacia estadounidense de cañonero revive una oscura historia de intervención militar y golpismo en América Latina, a menudo motivada por el temor a potencias hostiles, que disminuyó tras la Guerra Fría. Su regreso se debe en parte a la preocupación de que Irán, Rusia y sobre todo China estén ganando influencia.

Pero, sobre todo, se debe a la obsesión de Trump por la seguridad nacional, unida a su afán por mostrarse como un poderoso estadista. Meses antes le preocupaba que China se apoderara del Canal de Panamá y que Estados Unidos necesitara tomar Groenlandia. Ahora se centra en Venezuela, con la ayuda de una nueva doctrina dudosa.

El gobierno de Trump ha redefinido las bandas de narcotraficantes como terroristas en lugar de criminales, en un esfuerzo por justificar el uso de la fuerza militar. Ha vinculado directamente a Maduro con las bandas para justificar la presión sobre su régimen. Rubio llama a las bandas de narcotraficantes la “Al Qaeda del hemisferio occidental”. Al igual que la “guerra global contra el terror”, la nueva guerra contra el narcoterrorismo conlleva el riesgo de un costoso enredo militar, y esto por parte de un presidente que prometió poner fin a las “guerras eternas” de Estados Unidos.

Una encuesta de YouGov del mes pasado reveló que una mayoría de estadounidenses se oponía a una acción militar en Venezuela. (Otra, realizada por AtlasIntel, mostró que una mayoría de latinoamericanos apoyaba la idea).

Las acciones de Estados Unidos son extrañamente contradictorias. Si Venezuela es un Estado terrorista, ¿por qué Estados Unidos ha puesto fin al “estatus de protección temporal” de casi 600,000 solicitantes de asilo venezolanos y ha devuelto a algunos a los narco-yihadistas? Vuelos llenos de deportados aterrizan en Venezuela dos veces por semana, incluso cuando aviones B-1 y B-52 amenazan con bombardear el lugar.

Los petroleros fletados por Chevron siguen saliendo del lago de Maracaibo cargados de petróleo con destino a las refinerías estadounidenses. A principios de año, las relaciones con Venezuela parecían mejorar. El país liberó a varios estadounidenses de prisión. En julio se permitió a Chevron reanudar los envíos de petróleo.

Pero casi inmediatamente después se produjo el gran giro. El Departamento del Tesoro clasificó como “Terrorista Global Especialmente Designado” a una organización clandestina llamada Cartel de los Soles, un grupo de narcotraficantes vinculado a altos mandos militares. Maduro fue identificado como su jefe. Acusaron al cártel de ayudar a otra banda venezolana, Tren de Aragua, que ya había sido designada “Organización Terrorista Extranjera” en febrero.

En agosto, el Departamento de Estado duplicó a US$ 50 millones la recompensa por información que condujera a la detención o condena de Maduro. El 2 de septiembre comenzaron a llover misiles sobre supuestas embarcaciones de narcotraficantes. Hasta la fecha han muerto más de 60 personas. Partes calcinadas de cuerpos han aparecido en las playas de Trinidad y Tobago.

Los funcionarios dicen que todo esto refleja la evolución de Trump. El negociador dio una oportunidad a la diplomacia, se sintió decepcionado por los resultados y aumentó la presión. El cambio también refleja el cambiante equilibrio de poder entre sus asesores.

Ric Grenell, el “enviado especial para misiones especiales” de Trump, dirigió las conversaciones con Maduro y se dice que está a favor de la diplomacia. Rubio, que también es asesor de seguridad nacional, impulsa la línea dura. El exsenador, de ascendencia cubana, hace hincapié en restaurar la influencia de Estados Unidos en su hemisferio. El espectáculo de Rubio Rubio ha fusionado así sus instintos neoconservadores con el nativismo de “Estados Unidos primero” de Trump. Sostiene que muchos de los problemas de Estados Unidos, desde la migración al contrabando de drogas, provienen del continente americano.

A medida que la política interior se extiende a la política exterior, Estados Unidos primero se convierte en “América primero”. Podría haber identificado una oportunidad de reformar el Caribe a gusto de Estados Unidos. Si Maduro cae, es probable que enemigos como Cuba y Nicaragua pierdan el acceso al petróleo venezolano subvencionado y se desestabilicen.

Sin embargo, las fichas del dominó podrían caer en sentido contrario. Una intervención fallida podría llevar al caos en Venezuela y otras regiones, lo cual avivaría el sentimiento antiestadounidense y agravaría los problemas de narcotráfico y migración.

Los optimistas creen que la intervención sería similar a las breves y exitosas invasiones de Granada en 1983 y Panamá en 1989. Los detractores sostienen que Venezuela es un país más grande y complejo, y que la intervención podría parecerse a las debacles de Afganistán, Irak y Libia.

En cualquier caso, hay pocos indicios de que el gobierno de Trump tenga un plan coherente para derrocar a Maduro, y mucho menos para lo que ocurra después. El mayor activo de Estados Unidos es la impopularidad e ilegitimidad de Maduro y su régimen. Ha presidido la represión política y el colapso económico, por lo que ha provocado una de las mayores oleadas de refugiados del mundo.

Maduro amañó las elecciones presidenciales de 2024, cuando prohibió que se presentara la líder de la oposición, María Corina Machado. Su sustituto, Edmundo González, ganó de todos modos, pero el régimen declaró un resultado falso. La mayor esperanza de derrocar a Maduro es que las amenazas bélicas resquebrajen su régimen.

La aproximación del USS Gerald Ford, el portaaviones más grande y nuevo de Estados Unidos, podría sacudir conciencias. “Supongo que el papel de la CIA es transmitir un montón de mensajes a los miembros del régimen y del ejército, pues señalan: ‘Maduro tiene que irse. No hay razón para hundirse con él’”, explicó Elliott Abrams, enviado especial a Venezuela en el primer mandato de Trump. Se han ofrecido consensos. Una propuesta, según el Miami Herald, era crear un gobierno de transición de altos cargos chavistas sin Maduro.

Otra, de la que informó el New York Times, ofrecía acceso privilegiado a los recursos petroleros y minerales, y un papel reducido para China, Rusia e Irán. “Lo ha ofrecido todo”, declaró Trump el 17 de octubre. “¿Saben por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos”. Sin embargo, Maduro sigue controlando las armas.

Con la ayuda de la inteligencia cubana, está intensificando una purga de presuntos opositores. Decenas de militares considerados desleales están en la cárcel, muchos torturados, con sus familias amenazadas y encarceladas también. Pocos se arriesgarán a salir en contra de Maduro hasta que estén seguros de que está de salida. Así que Trump podría verse obligado a usar la fuerza, no solo amenazar con ella. Prefiere los ataques rápidos por sorpresa con poco riesgo para las fuerzas estadounidenses, como el bombardeo de las instalaciones nucleares de Irán en junio.

Con Venezuela, sin embargo, Trump parece estar telegrafiando sus movimientos para aumentar la presión. Las filtraciones sugieren que primero podría atacar lugares remotos, tal vez aeródromos vinculados a redes de narcotráfico. Si se convierte en una campaña aérea sostenida contra el régimen, habrá que destruir las defensas aéreas.

No obstante, el poder aéreo por sí solo rara vez, o nunca, ha logrado derrocar a un gobierno sin una fuerza amiga sobre el terreno, algo que parece estar ausente en Venezuela. Tal vez el gobierno de Trump piense que puede matar a Maduro desde el cielo (suponiendo que esté dispuesto a revocar las órdenes ejecutivas que prohíben el asesinato de líderes extranjeros desde 1976). Eso también es difícil.

Sadam Huseín, el dictador iraquí, fue capturado solo después de que las fuerzas estadounidenses ocuparan Irak en 2003. Enviar fuerzas terrestres a Venezuela sería profundamente impopular. El éxito de toda intervención dependerá de que el país mejore y de que ese cambio se mantenga en el tiempo.

Hay dos cuestiones cruciales. En primer lugar, ¿puede la oposición gobernar el caos venezolano? Muchos de sus líderes están en el exilio. Machado, premio Nobel de la Paz de este año, está escondida en Venezuela, pero puede comunicarse. Apoya a Trump, según declaró a Bloomberg: “Creo que la escalada que ha tenido lugar es la única manera de obligar a Maduro a entender que es hora de irse”.

No todas las figuras de la oposición comparten esa opinión. Aun así, Machado dice que tiene planes para las primeras 100 horas de transición, y también para los primeros 100 días. Tampoco está claro si los restos del régimen —las unidades del ejército, los colectivos (milicias armadas y organizaciones comunitarias) y los agentes de seguridad del Estado—, por no hablar de los grupos criminales y los insurgentes colombianos que operan en Venezuela, optarían por luchar. Si lo hicieran, una guerra corta podría convertirse en una larga contrainsurgencia.

Ryan Berg, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, ve tres escenarios: el ejército venezolano abandona a Maduro y toma el poder; Estados Unidos negocia una transición con él o parte de su camarilla; o el régimen se derrumba bajo la campaña militar estadounidense.

Las dos primeras, dice, ofrecen estabilidad, pero tal vez no mucha democracia. La tercera puede llevar al poder a la oposición legítima, pero es más volátil. También es muy posible que Trump pierda interés y siga adelante, quizá después de declarar el éxito tras un ataque superficial.

En enero, Trump publicó un meme en el que aparecía con aspecto de gángster junto a un cartel en el que se leía “FAFO”, abreviatura de “Fuck Around and Find Out” (Pásate de listo y verás qué pasa). Era una advertencia a Colombia, que se negó (durante un breve periodo) a aceptar deportados. También podría aplicarse en otros lugares. ¿Está preparado Trump para averiguar las consecuencias de una intervención en Venezuela?