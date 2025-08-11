La entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, entregando la Medalla de la ciudad de Lima a Gustavo Petro en 2012. Foto: ANDINA/Héctor Vinces.
El alcalde de Lima, , anunció que planteará que el Concejo Municipal evalúe retirar la medalla Ciudad de Lima que se le otorgó al presidente de Colombia, , cuando era alcalde de Bogotá en el año 2012.

Este anuncio realizado por el alcalde llega después de que el no reconociera la soberanía peruana sobre el distrito de Santa Rosa, ubicado en la isla Chinería, provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto.

Asimismo, remarcó que someterá al Consejo para que decida sobre este asunto y como “persona no grata”.

“Voy a someterlo al Concejo. Si el Concejo decide así, sí; yo creo que no merece. Es una persona que nos está insultando, está invadiendo territorio peruano, ”, tras haber asistido a la inauguración de nuevas pistas y veredas en el asentamiento humano Buenos Aires, en San Juan de Miraflores.

Cabe recordar que este reconocimiento fue entregado por la entonces alcaldesa de Lima Susana Villarán, quien también declaró a como huésped distinguido de la ciudad, en reconocimiento a su trayectoria política y profesional.

