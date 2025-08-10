La declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien acusó al Gobierno del Perú de haber “copado” un territorio colombiano en la Amazonía, en alusión a la isla Chinería, de Loreto, no pasaron desapercibidas en el Congreso de la República.

El legislador de Acción Popular, Luis Aragón, planteó que el canciller Elmer Schialer acuda a la comisión de Relaciones Exteriores y al Pleno del Congreso a informar las medidas que adoptará su despacho ante la crisis fronteriza con Colombia.

LEA TAMBIÉN: Gremios empresarial respaldan postura del gobierno sobre el distrito Santa Rosa

En diálogo con RPP, exigió que la presentación del ministro se realice inmediatamente después de la instalación de las 24 comisiones ordinarias parlamentarias, prevista para esta semana.

El legislador acciopopulista criticó, a su vez, el sobrevuelo de un avión militar colombiano Super Tucano en territorio nacional, lo que fue alertado por nuestras autoridades.

“Colombia está violando el espacio aéreo de manera abusiva y casi amedrentando a la población peruana. Entonces, creo que hay hechos suficientes para que el ministro de Relaciones Exteriores informe las acciones que adoptarán ante el Parlamento nacional, no solo a una comisión”, dijo la noche del último viernes.

En esa línea, criticó que el Ejecutivo no haya respondido de forma “más contundente, clara y firme” a las acciones del Gobierno colombiano.

“Tenemos defender la soberanía nacional por mandato de la Constitución, y quienes tienen que hacerlo, en primera línea, son la presidenta de la República y la Cancillería”, afirmó.

Aragón recordó que el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 respaldan la soberanía peruana sobre la localidad de Santa Rosa, que está unida a la isla de Chinería.

“Tenemos los instrumentos internacionales necesarios y existe toda una componenda política del presidente colombiano para politizar este tema. No importa si nos vamos (por este caso) a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque tenemos todos los argumentos jurídicos para defendernos”, enfatizó.

PERÚ PRESENTA NOTA DE PROTESTA

Tras reportarse el ingreso no autorizado de una aeronave militar colombiana en el espacio aéreo nacional, la Cancillería presentó el último viernes una nota de protesta formal a la embajada de Colombia por este incidente.

A través de un comunicado, Torre Tagle expresó su “más firme y enérgico rechazo” a lo sucedido y calificó la incursión como una “grave violación de la soberanía territorial”. Precisó que las explicaciones dadas por Bogotá “no han sido satisfactorias” y recordó que toda aeronave militar extranjera requiere autorización previa para sobrevolar territorio peruano.

“La Cancillería exige las más amplias satisfacciones y garantías de que una situación similar no volverá a ocurrir, en resguardo de los históricos vínculos de cooperación e integración bilateral”, señaló el pronunciamiento.

El Ejecutivo agregó que la defensa de la soberanía y el respeto al derecho internacional son “principios inalterables” de la política exterior del Perú.

LEA TAMBIÉN: Perú y Colombia podrían comprar el mismo avión de combate