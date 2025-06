El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, informó que se desplegarán drones con Inteligencia Artificial para reforzar la seguridad ciudadana, en un contexto donde impera la delincuencia.

“Tener drones por arriba, por lo alto (sic) como es en Arabia, donde he estado hace poco y de ahí me he sacado el tema. Hay que tener drones como ellos para que esté conectado a una Central de Control y Monitoreo (...) El dron es capaz de bajar. Es como un cóndor que está dando vueltas. El dron detecta con Inteligencia Artificial si hay un hecho delictivo y baja el dron, y te manda un aviso: o te paras o exploto. Así funciona la tecnología” , comentó ante un grupo de vecinos en Puente Piedra.

López Aliaga garantizó que se llegará a todo Lima con los drones de vigilancia ya que dicho plan “es fácil y barato”.

El burgomaestre sostuvo que existen dos proveedores nacionales en capacidad de ejecutar el proyecto, por lo cual se podría lanzar el concurso público en el menor tiempo posible. Agregó que el teniente alcalde Renzo Reggiardo “ya lanzó el proceso” de adquisición de drones en su visita a Estados Unidos.

Según López Aliaga, los drones patrullarán los cielos de Lima Metropolitana y amenazarán a los delincuentes para detenerse, de lo contrario, explotarán. Foto: Municipalidad de Lima

¿Drones que explotan? ¿Drones kamikaze?

López Aliaga defendió su propuesta de implementar vigilancia aérea con drones dotados de IA “para todo Lima” y cuestionó la inoperancia de la administración Dina Boluarte, al punto que le “da cólera” que su plan se financie “con plata municipal, cuando es un tema de gobierno central”.

Alberto Jordán, asesor de seguridad del alcalde de Lima Metropolitana, sostuvo que no se desplegarán “drones explosivos”, y más bien, será útiles para detectar y dar respuestas automatizadas.

“Son 30 drones que van a explotar en el sentido que van a acaparar la acción donde está el problema y en explotar, lo que da a entender es que las unidades (policiales) van a llegar inmediatamente y van actuar (...) El explotar es que va a ejecutarse la operación por medio de planes cuadrantes”, apuntó a Canal N.

Jordán resaltó que “el señor alcalde (López Aliaga) no tiene mucho conocimiento de tecnología” —al adelantar que los drones explotarán— mas “sí quiere solucionar el problema”. Los cuadrantes en cuestión se compondrán de nueve manzanas y tendrán personal, logísticas y equipos tecnológicos para mantener el orden.