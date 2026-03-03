La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) y la Red de Protección al Turista están en alerta ante las intensas lluvias y posibles emergencias que se podrían registrar en el camino Inca a Machu Picchu, tras su reapertura ayer domingo 1 de marzo.

“Estamos en sesión permanente en el tema de seguridad, las lluvias todavía no han culminado en la región del Cusco y tenemos la alerta de que continuarán en marzo; estaremos vigilantes”, enfatizó Rosendo Baca Palomino, titular e la Gercetur Cusco.

El funcionario destacó la reapertura de la Red de Caminos Inca a Machu Picchu, que anualmente se desarrolla durante febrero, para el mantenimiento y conservación de la ruta ancestral por trabajadores de la Dirección de Cultura.

Sin embargo, sostuvo que ante algún inconveniente que pueda afectar la integridad de los visitantes, se tomará la decisión que corresponda.

Baca Palomino exhortó a estar vigilantes en este espacio, al que ayer ingresaron más de 200 visitantes de Estados Unidos, Francia, Italia, China, Japón y Brasil, junto a porteadores, para una travesía por cuatro días.

“Si bien es cierto ya el Camino Inca está habilitado con todas las condiciones en este momento, no hay que descuidar el tema de las lluvias que sigue latente, hay que ser vigilantes ante cualquier incidente”, expresó.

La Red de Caminos Inca a Machu Picchu estuvo cerrada al turismo hasta el 31 de marzo del año pasado, en salvaguarda de la integridad física y la salud de los turistas ante el riesgo por las persistentes lluvias, las cuales provocaron deslizamientos e inestabilidad en diversos tramos del camino.

Dos destinos turísticos seguirán cerrados

De otro lado, las fuertes lluvias obligaron en febrero último al cierre del parque arqueológico de Choquequirao, ya que las rutas de ingreso son vulnerables a deslizamientos que pueden poner en peligro a visitantes, así como a la Laguna de Humantay que registra una falla geológica en el sector de Balconpata.

Ambos destinos turísticos continuarán cerrados al ingreso de visitantes sujeto a evaluaciones durante esta semana. “El miércoles estamos en vista de campo, de la mano de las diferentes instituciones;el tema es la seguridad, hacer la evaluación de ser el caso, para la apertura o continuación del cierre”, expresó Baca Palomino.