Las autoridades exhortan a la población a respetar el cierre de la vía, evitar transitar por la zona afectada y mantenerse atenta a los comunicados oficiales. (Foto: Difusión)
Redacción Gestión
La municipalidad provincial de Quispicanchi dispuso esta mañana el cierre temporal de la vía evitamiento de la ciudad de Urcos, ante la amenaza de deslizamiento de una tierra que fue remojada por las intensas lluvias de las últimas horas.

En un comunicado en la cuenta de Facebook de la comuna, se advierte tres puntos críticos de deslizamiento y “el cierre se ha realizado de manera conjunta con la Prefectura y la Policía Nacional, como medida preventiva”.

“Asimismo, se comunica que en la zona ya se viene realizando la evaluación correspondiente por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad, en coordinación con Provías Nacional, institución que ya ha sido debidamente informada sobre la situación”, aclaran.

Por último, las autoridades exhortan a la población a respetar el cierre de la vía, evitar transitar por la zona afectada y mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

Esta vía fue habilitada para el paso vehicular, debido a que anteriormente se hacía uso de una vía angosta que atraviesa la ciudad de Urcos, capital de Quispicanchi, la que por ahora vuelve a ser usada como alterna, para evitar el tráfico.

