El Directorio de Compañía Minera Antamina informó que ha designado a Luis Santivañez como CEO y gerente general de la compañía, cargo que asumirá a partir del 1 de enero de 2026. El ejecutivo reemplazará a Abraham Chahuan, quien pasará a desempeñarse como asesor del Directorio.

Asimismo, la empresa agradeció a Abraham Chahuan por su liderazgo y dedicación durante su gestión como CEO interino, periodo en el que fue clave para asegurar la continuidad y el desempeño de la operación.

Luis Santivañez cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria minera en Perú.

¿Quién es el nuevo gerente de Antamina?

Luis Santivañez cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria minera, con trayectoria en Perú, Australia y Centroamérica. Es ingeniero de profesión y, desde julio de 2025, se venía desempeñando como director de Operaciones de Antamina.

Previamente, desarrolló una carrera de ocho años en Hudbay Perú, donde ocupó cargos de alta dirección, entre ellos vicepresidente y gerente general de la mina Constancia, así como director de Operaciones Mineras.

Antamina aportó el 8.46% del valor total exportado del sector minero tradicional entre enero y octubre de 2025.

Antamina lidera envíos entre enero y octubre de 2025

Las exportaciones de la minería tradicional peruana sumaron US$ 46,306 millones entre enero y octubre de 2025. En ese periodo, las tres principales operaciones cupríferas concentraron más del 23% del valor total exportado (US$ 10,878 millones), según ADEX Data Trade.

Antamina encabezó el ranking con US$ 3,915 millones en envíos, seguida por Southern Peru Copper (US$ 3,485 millones) y Cerro Verde (US$ 3,478 millones).