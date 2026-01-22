El gobierno de Colombia anunció la imposición de un gravamen del 30% a una veintena de productos de Ecuador aún sin definir, en reciprocidad a una medida similar de ese país, y le suspendió las ventas de electricidad.

La guerra arancelaria comenzó el miércoles por decisión de Ecuador, que consideró que Colombia no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

El ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció el jueves que aplicará el 30% de arancel a 20 productos con la posibilidad de extender la medida “a un grupo más amplio, como respuesta a la alteración de las condiciones del comercio bilateral generada por la decisión unilateral” del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

El arancel ecuatoriano entrará en vigor en febrero y la respuesta colombiana será “proporcional, transitoria y revisable”, indicó la cartera.

“Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional”, añadió.

De su lado, el ministerio de Minas y Energía expidió una resolución para suspender las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) entre ambos países “como una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética” de Colombia, sin mencionar directamente los aranceles.

Según la cartera, la decisión se fundamenta en análisis técnicos que “evidencian una mayor presión sobre el sistema eléctrico” colombiano en momentos de “variabilidad climática”.

“Las condiciones actuales, tanto energéticas como comerciales, no permiten mantener las transacciones internacionales de electricidad sin poner en riesgo el abastecimiento nacional”, añadió en un boletín.

Colombia y Ecuador comparten una línea fronteriza de 600 kilómetros que se extiende desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía, donde operan guerrillas colombianas y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, armas y minería ilegal.