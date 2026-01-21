El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, tachó este miércoles de “agresión económica” la “tasa de seguridad” del 30% que impuso el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a las importaciones provenientes de Colombia.

“Rechazamos la medida arancelaria impuesta por Ecuador, una agresión económica que rompe el principio de integración regional”, expresó Palma en la red social X.

El presidente ecuatoriano explicó que tomó esa decisión por “la falta de reciprocidad y acciones firmes” por parte de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

Noboa manifestó además que a pesar de haber “hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los US$ 1,000 millones anuales”, el Ejército de su país sigue “enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”.

Por esa razón, el mandatario ecuatoriano indicó que la medida se mantendrá “hasta que exista un compromiso real” de Colombia “para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera (de 586 kilómetros), con la misma seriedad y decisión que hoy” su país asume.

En 2025, Ecuador decomisó 214.5 toneladas de droga, 80 menos que las confiscadas en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294.6 toneladas, según datos oficiales.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, durante una reunión en Quito, Ecuador, el 23 de noviembre de 2023. (Foto de Presidencia de Ecuador vía EFE)

El presidente colombiano, Gustavo Petro, manifestó el pasado 7 de enero que durante su Gobierno, que comenzó el 7 de agosto de 2022 y culmina este año, aumentaron “las incautaciones de droga” y destacó que superarán las 3,500 toneladas decomisadas cuando deje el cargo.

En el campo comercial, entre enero y noviembre pasado, Ecuador fue el sexto destino de las exportaciones colombianas al recibir el 3.7% del total.

En total, Colombia vendió US$ 1,673 millones a Ecuador, principalmente productos químicos, alimentos, bebidas, tabaco, combustibles, y vehículos.

Crisis energética de Ecuador

En el último trimestre de 2024, Ecuador sufrió una crisis eléctrica por la severa sequía que afectó a las principales hidroeléctricas de ese país, especialmente la zona de Coca Codo Sinclair, y sobre todo al embalse de Mazar, el segundo más grande del país, que alimenta a un complejo de tres centrales hidroeléctrica que en conjunto tienen una potencia de más de 1,700 megavatios.

En ese sentido, el ministro colombiano de Minas recordó este miércoles que su país mantuvo “la venta de energía a Ecuador cuando su sistema más lo necesitó, exportando incluso en muchas ocasiones más de 450 MW de manera sostenida (90% de capacidad que posee la infraestructura de exportación)”.

“Adicionalmente, y previendo que los embalses de Mazar y Coca Codo de Ecuador pudieran estar con niveles bajos, publicamos recientemente una resolución para habilitar que las iniciativas privadas pudieran participar de las ventas de energía entre países, ampliando la cooperación energética binacional ante posibles déficits. He ordenado desmontarla”, agregó Palma.