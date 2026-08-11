Sierra sur soportará vientos de moderada a fuerte intensidad, advierte Senamhi. (Foto: Agencia Andina)
Sierra sur soportará vientos de moderada a fuerte intensidad, advierte Senamhi. (Foto: Agencia Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

con velocidades cercanas a 30 km/h en la sierra norte y centro, y mayores a 38 km/h en la sierra sur.

Asimismo, también podrían verse afectadas jurisdicciones en Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Piura y Puno.

Ante ello,

Asimismo, la entidad recomendó asegurar techos y largueros, reforzar ventanas, mantenerse alejado de equipos eléctricos, objetos punzocortantes y estructuras dañadas por el viento, además de amarrar las embarcaciones si corresponde.

Finalmente, sugierió usar ropa de abrigo e impermeable, consumir bebidas calientes y acudir al centro de salud más cercano ante infecciones respiratorias o alérgicas.

La entidad meterológica informó que el evento se estima registrarse hasta el jueves 13 de agosto. | Foto: Andina
La entidad meterológica informó que el evento se estima registrarse hasta el jueves 13 de agosto. | Foto: Andina

TE PUEDE INTERESAR

Terremoto: 76% en Lima y Callao en riesgo “muy alto”, ¿cuánto dinero hay para una emergencia?
El Niño: más de 1,000 intervenciones en ríos y quebradas no tienen presupuesto
Nuevos sismos en Junín: realizan patrullajes y monitoreo para registrar daños

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.