El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que se registrarán vientos de moderada a fuerte intensidad que comenzarán en la sierra hasta el jueves 13 de agosto, con velocidades cercanas a 30 km/h en la sierra norte y centro, y mayores a 38 km/h en la sierra sur.

Según el pronóstico, las regiones que se verían afectadas incluyen provincias de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y Cusco. Asimismo, también podrían verse afectadas jurisdicciones en Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Piura y Puno.

Ante ello, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pidió a las autoridades locales y regionales realizar inspecciones técnicas de seguridad en las edificaciones para verificar el diseño adecuado de las infraestructuras y proteger a la población.

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Asimismo, la entidad recomendó asegurar techos y largueros, reforzar ventanas, mantenerse alejado de equipos eléctricos, objetos punzocortantes y estructuras dañadas por el viento, además de amarrar las embarcaciones si corresponde.

Finalmente, sugierió usar ropa de abrigo e impermeable, consumir bebidas calientes y acudir al centro de salud más cercano ante infecciones respiratorias o alérgicas.