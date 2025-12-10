El precio de la plata ha marcado este miércoles nuevos máximos históricos, cerca de US$ 62 por onza, en una jornada en la que la Reserva Federal (banco central de Estados Unidos) podría anunciar un nuevo recorte de las tasas de interés, aunque caía levemente esta tarde.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 7.48 horas (6.48 GMT), la onza de plata ha alcanzado los US$ 61.61, un nuevo máximo histórico con una subida del 1.55% respecto al cierre del martes.

Sin embargo a las 18.40 horas (17.40 GMT) se cambiaba a US$ 60.57 con una caída del 0.16%.

El precio de la plata encadena un nuevo máximo tras el alcanzado en la víspera, y en el año se revaloriza cerca del 110 %, en el que puede ser su mejor ejercicio desde 1979, cuando se disparó el 434.79%.

El analista de iBroker Antonio Castelo considera que la plata es “el activo del año”, y explica que su atractivo responde a varios factores macroeconómicos combinados, como los tipos de interés a la baja en Estados Unidos, un dólar más débil y un clima de elevada incertidumbre (guerras, tensiones políticas o dudas sobre la deuda).

Además, añade, Washington ha incorporado la plata a su lista de “minerales críticos” junto a otros metales estratégicos para la transición energética y la industria avanzada.

El analista de XTB Manuel Pinto achaca también el repunte del precio de la plata a que el mercado descuenta un recorte de tipos de interés por parte de la Fed de 25 puntos básicos cuando finalice, este miércoles, su reunión de dos días.

Además, ha señalado otros factores, como “el colapso del suministro en China, cambios fiscales en China que penalizaron el oro, el bum de la energía solar o el crecimiento de la demanda en India”.