El precio de la plata ha revalidado este martes sus máximos históricos y se encamina a alcanzar los US$ 61 por onza, ante la previsible rebaja de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed).

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 17:42 horas (15:42 GMT), la onza de plata subía más del 4% y tocaba los US$ 60.57, un nuevo máximo histórico para este metal.

De esta manera, la plata ha revalidado su anterior máximo histórico, que había alcanzado poco más de una hora antes, en los US$ 60.

Revalorización del 110%

En lo que va de año, el metal precioso se revaloriza cerca del 110% y se dirige a cerrar su mejor ejercicio desde 1979, cuando se disparó el 434.79% en el año.

El analista de iBroker Antonio Castelo considera que la plata es «el activo del año».

Para el experto, lo llamativo del comportamiento del «metal blanco» no es solo la magnitud del movimiento, sino su continuidad, ya que experimenta una escalada «casi ininterrumpida desde comienzos de año».

Castelo explica que el atractivo de la plata responde a varios factores macroeconómicos combinados, como los tipos de interés a la baja en EE.UU., un dólar más débil y un clima de elevada incertidumbre (guerras, tensiones políticas o dudas sobre la deuda).

Además, añade, Washington ha incorporado la plata a su lista de «minerales críticos» junto a otros metales estratégicos para la transición energética y la industria avanzada.

Recorte de los tipos de interés

Con ello, el analista de iBroker predice que «las placas solares, los chips, los cables, los sensores, las políticas industriales y las decisiones geopolíticas» seguirán marcando la agenda de la plata durante «mucho tiempo».

El analista de XTB Manuel Pinto achaca también el repunte del precio de la plata a que el mercado descuenta un recorte de tipos de interés por parte de la Fed de 25 puntos básicos cuando finalice, este miércoles, su reunión de dos días.

Además, «el mercado se está posicionando cada vez más para un cambio de política monetaria más agresivo de cara a los próximos meses», añade Pinto, ya que se espera que Kevin Hassett sustituya a Jerome Powell al frente de la institución.

Los inversores quieren «protegerse» con activos físicos

Pinto considera que, en un escenario de «continua erosión del poder adquisitivo por la inflación», los inversores quieren «protegerse» con activos físicos o reales como la plata.

Este año es «clave» ya que los máximos del oro, plata o cobre reflejan «dónde estamos y hacia dónde iremos en los próximos meses», ya que la preocupación de los inversores hace que la revalorización de estos metales continúe.

El precio del oro sube el 60% en lo que va de año y se mueve en torno a los US$ 4,220 por onza. Sin embargo, el metal dorado alcanzó su máximo histórico el pasado 20 de octubre, cerca de los US$ 4,380.

El cobre, por su parte, ha vuelto a tocar un máximo histórico, este lunes, por encima de los US$ 11,635 por tonelada.