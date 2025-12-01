La canadiense Magma Silver Corp. anunció el inicio de un nuevo esfuerzo exploratorio en el proyecto Niñobamba, ubicado en Ayacucho. La compañía confirmó que comenzará un programa de perforación durante el primer trimestre de 2026, con el objetivo de delinear el potencial de oro y plata de la zona de Joramina. El plan contempla dos fases que sumarán en total 4,000 metros perforados.

El presidente y director ejecutivo de Magma, Stephen Barley, destacó que este hito representa un avance clave para la minera en Perú. “El inicio de un programa de perforación en Niñobamba es emocionante y un logro importante”, afirmó.

Recordó que Newmont Mining invirtió cerca de US$7 millones en trabajos históricos, los cuales dejaron un recurso conceptual significativo de oro y plata en dicho proyecto, aunque aún sin conformidad bajo los estándares de la norma canadiense NI 43-101.

A diferencia de ese programa previo, Magma asegura contar con una ventaja competitiva: el acceso a todos los resultados técnicos generados por Newmont, incluyendo registros de perforación, informes de ensayos y ubicaciones de portamechas. Esta base de datos facilita una mayor precisión en la ubicación y orientación de los nuevos pozos, con un ahorro considerable de tiempo y costos para la empresa.

El diseño del programa en Niñobamba apunta a corregir orientación de pozos históricos, clave para determinar geometría del cuerpo mineralizado. (Foto referencial: Andina).

Programa de perforación en Niñobamba en 2026

Los geólogos de Magma revisaron los pozos realizados por Newmont en Niñobamba y concluyeron que muchos de ellos no estaban orientados de manera óptima. Por ese motivo, la compañía modificará el permiso actual ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem), con el fin de incorporar los nuevos sitios de perforación dentro del área ya aprobada.

La primera fase, que comprenderá 2,000 metros, buscará confirmar la orientación y tamaño de la mineralización aurífera intersectada previamente. Como referencia, el pozo JOR-001 perforado en 2010 interceptó 72.3 metros con leyes de 1.19 g/t de oro a partir de 53 metros de profundidad, aunque se requieren nuevos pozos para definir la continuidad y el ancho real de la mineralización.

Si los resultados iniciales son positivos, la compañía dará paso a la Fase 2, diseñada para extender la mineralización de oro y plata en profundidad y lateralmente. Esta etapa permitirá además perforar anomalías superficiales descritas por Newmont y evaluar zonas mineralizadas recientemente muestreadas por Magma.

En los trabajos de superficie realizados durante 2025, la empresa tomó muestras en un socavón de 160 metros, también en Joramina. Los resultados preliminares revelaron 10 metros con 2.32 g/t de oro y un compuesto de cinco metros con 115.8 g/t de plata, lo que refuerza el potencial del sistema mineralizado en la zona.

El inicio del programa en Niñobamba marca un cambio de ritmo: de recopilación de datos a generación de descubrimiento validado. (Foto referencial: Andina).

Inversión para el programa de exploración

Magma destinará US$1 millón (CAD$1.4 millones) al programa de exploración ampliado en Niñobamba, cifra que representa un aumento frente al plan inicial. La empresa trabaja de la mano de un geólogo independiente para asegurar que el diseño y ejecución de las perforaciones cumpla los estándares internacionales de reporte de recursos NI 43-101.

La compañía informó que próximamente publicará un comunicado con las ubicaciones finales de perforación y el cronograma detallado del programa. Con estos avances, Magma Silver se alista para confirmar el potencial de oro y plata que Niñobamba podría aportar al portafolio de proyectos mineros en desarrollo en el país.