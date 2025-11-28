Las empresas comercializadoras han estado incrementando los envíos a EE.UU. en las últimas semanas para aprovechar una vez más una gran prima para el metal en la bolsa Comex de Nueva York, impulsada por la persistente incertidumbre sobre el potencial de futuros aranceles.

Las operaciones más recientes prolongan un año tumultuoso para el cobre: los precios en EE.UU. se dispararon a comienzos del año después de que el presidente Donald Trump amenazara con aranceles, desencadenando un enorme flujo de metal desde el resto del mundo. Trump finalmente eximió al cobre refinado de los gravámenes, pero dijo que revisaría la decisión en la segunda mitad de 2026. Desde entonces, los precios globales han subido a niveles récord mientras una serie de interrupciones en minas restringieron la oferta.

El aumento de los precios en Estados Unidos ha impulsado importaciones récord | Los futuros de Nueva York todavía se cotizan con una prima importante respecto del índice de referencia de Londres.

Bintas dice que el cobre pronto comenzará a subir aún más, ya que el resurgimiento del lucrativo arbitraje estadounidense alimenta escasez en otros lugares.

“Este es el gran problema”, señaló en una entrevista al final de una importante conferencia del sector en Shanghái. “Si el mundo sigue así, nos quedaremos sin cátodos de cobre en el resto del mundo”.

Bintas se convirtió en uno de los nombres más reconocidos del mercado del cobre durante los años en que construyó el negocio de cobre de Trafigura Group hasta convertirlo en el mayor del mundo. El año pasado, se incorporó al trader de energía Mercuria y ha liderado una agresiva expansión en los mercados de metales. Mercuria fue uno de los mayores participantes en el arbitraje a comienzos de este año, mientras que una enorme posición que construyó en aluminio sacudió el mercado de aluminio de la LME y obligó a la bolsa a ajustar sus reglas.

LEA TAMBIÉN: Codelco ofrece primas récord por ventas de cobre a China en 2026

Se negó a ofrecer un pronóstico de precios, pero dijo que los precios globales de referencia del cobre en la Bolsa de Metales de Londres, que ya cotizan cerca de máximos históricos, solo pueden subir.

“Solo mirando los hechos, matemáticamente… ¿Qué va a pasar si todo esto continúa? Solo hay una respuesta: habrá escasez y un precio más alto”, dijo.

Las importaciones de cobre de EE.UU. se han desacelerado desde la decisión arancelaria de Trump en julio, pero Mercuria anticipa que aumentarán en los próximos meses, con importaciones en el primer trimestre de 2026 a un ritmo similar al récord del segundo trimestre de 2025, cuando superaron las 500,000 toneladas.

Su previsión alcista es la última proyección de que un esperado repunte de los precios del cobre podría finalmente estar por ocurrir. Ejecutivos de las firmas rivales IXM y Gunvor Group también advirtieron en los últimos meses que la serie de interrupciones en minas amenaza con generar déficits de oferta.

Bintas causó impacto con una predicción en marzo pasado de que los precios del cobre podrían alcanzar US$ 12,000 o US$ 13,000 la tonelada gracias al acaparamiento por parte de EE.UU. De hecho, los precios cayeron poco después cuando Trump anunció sus amplios aranceles del “día de la liberación”, pero la caída se revirtió rápidamente cuando los traders se apresuraron a enviar metal a Estados Unidos antes de posibles gravámenes sobre el cobre.

Ahora, con productores, fabricantes y traders cerrando acuerdos de suministro para el próximo año, Bintas dice que existe un creciente reconocimiento de que los continuos flujos hacia Estados Unidos podrían alimentar escasez en China y otros mercados, incluso en un entorno de demanda debilitada.

“La comprensión está llegando rápidamente”, dijo. “La demanda no es buena, hay un excedente y el precio está subiendo. Hay una dinámica especial”.

Reconoce, sin embargo, que su predicción alcista está impulsada por la política estadounidense. Los altibajos de este año en el cobre ofrecen un ejemplo claro de cómo la agenda económica de Trump está eclipsando las fuerzas tradicionales de oferta y demanda en los mercados de metales, que durante las últimas dos décadas se habían centrado firmemente en la economía industrial de China.

Desde Mercuria esperan que la demanda china de cobre crezca menos de 1% el próximo año, pero dice que los compradores podrían pronto verse atrapados en una guerra de ofertas mientras las apuestas sobre aranceles en el mercado de Nueva York continúan atrayendo metal hacia Estados Unidos.

“China no es, por ahora al menos, el comprador marginal”, dijo Nick Snowdon, jefe de investigación de metales y minería de Mercuria. “Ese rol ahora ha pasado a EE.UU.”

La puja de los traders ha impulsado las primas del cobre para el metal que puede entregarse contra el contrato de Comex. Algunos han buscado comprar cobre chileno para el próximo año a primas de más de US$ 500 la tonelada sobre los precios de la LME, informó Bloomberg. En la última semana, la chilena Codelco sorprendió a clientes asiáticos al ofrecer primas de referencia de más de US$ 300 la tonelada para suministros a Corea del Sur y China.

“Creo que las referencias mucho más altas empezaron a cuantificar lo que está pasando”, dijo Bintas. Afirmó que los compradores chinos habían estado dudando en comprar a precios tan altos, pero creía que finalmente lo harían. “Lo que quizás hoy parece un número alto podría ser un número bajo en unas semanas”, dijo. “Creo que vamos a ver acuerdos cerrándose definitivamente por encima del rango de US$ 200 en Asia”.

La dinámica ha creado una especie de mercado de dos velocidades, con los contratos de cobre de la LME y Shanghái respaldados predominantemente por metal ruso y chino que no es entregable en Comex. Aun así, Bintas señaló que los precios chinos en la Bolsa de Futuros de Shanghái eventualmente tendrán que reaccionar a lo que ocurre en Estados Unidos.

“Si llegamos a US$ 12,000 o US$ 15,000, o lo que sea, la SHFE tardará en recuperarse. Verán salir muchos cátodos de cobre chinos. Y luego, cuando los chinos regresen del Año Nuevo, no habrá suficientes cátodos de cobre”.