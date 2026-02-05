El precio del bitcóin, la criptomoneda más importante del mercado, ha perdido este jueves el nivel de los US$ 70,000 tras caer casi el 12% en tres días y ha marcado mínimos inéditos de hace 15 meses.

El bitcoin llegó a caer hasta los US$ 69,821 en las primeras operaciones del jueves en Nueva York y se mantiene cerca de los niveles más bajos desde la victoria electoral de Donald Trump a comienzos de noviembre de 2024.

En tan solo tres días, la caída de esta divisa es del 11.71%; en lo que va de año, el retroceso acumulado es de un 20.88%. Desde su máximo en octubre de 2025, en los US$ 126,186, la caída es del 45%.

El analista de IG Sergio Ávila señala que las causas de estas caídas se deben “a las ventas masivas en tecnológicas e inteligencia artificial, el cierre de largos apalancados y un mercado de futuros donde ya hay más cortos que largos”.

La mayor criptomoneda profundiza una espiral descendente que la ha llevado a perder más de un 44% desde el máximo registrado en octubre del año pasado. Fotógrafo: Camilo Freedman/Bloomberg

El reconocido inversor Michael Burry, famoso por apostar en contra del mercado inmobiliario en 2008, ha señalado recientemente que el desplome del bitcóin podría acabar en una “espiral de muerte”.

Según afirmó, la criptomoneda se ha convertido en un activo puramente especulativo.

Además expresó que, de caer otro 10%, Strategy, la mayor tesorería corporativa de criptomonedas del mundo, perdería miles de millones de dólares.

“El mercado atraviesa actualmente una ‘crisis de fe’”, dijo Shiliang Tang , socio gerente de Monarq Asset Management.

Si bien las primeras etapas de la caída estuvieron impulsadas por liquidaciones específicas del mercado cripto, la presión reciente está vinculada a una tensión más amplia entre distintas clases de activos. En las últimas 24 horas se han liquidado posiciones alcistas por unos US$ 722 millones en distintos tokens, según datos de Coinglass.

“Las liquidaciones han sido intensas, el sentimiento giró hacia la aversión al riesgo y la dinámica de precios está siendo impulsada más por mecánicas de balance que por narrativas”, dijo Wenny Cai , directora de operaciones de la plataforma de trading SynFutures. “Esto no indica el fin de la participación institucional, pero sí marca el fin de la complacencia”.

Los mercados entraron el miércoles en un período de ventas sincronizadas, en que el Nasdaq 100 descendió más del 2% y las pérdidas se extendieron a software, fabricantes de chips y otros segmentos sensibles a las tasas de interés. Las caídas bursátiles continuaron el jueves, con la mayoría de los índices de referencia en Asia y Europa en baja.

Flujos de ETF

Sin embargo, a diferencia de los mercados accionarios, el bitcoin y otros tokens ya venían cayendo desde hace meses.

“El sentimiento en cripto se encuentra actualmente en miedo extremo, ya que el mercado ha sido golpeado durante la última semana”, dijo Andrew Tu , responsable de desarrollo de negocios del creador de mercado cripto Efficient Frontier. “Si los US$ 72,000 no se sostienen para el bitcoin, es muy probable que visitemos los US$ 68,000 e incluso que volvamos a los mínimos de 2024 tras el rally inicial”.

Los flujos hacia los fondos cotizados en bolsa (ETF) de bitcoin que cotizan en Estados Unidos siguen siendo volátiles. Tras registrar alrededor de US$ 562 millones en entradas netas el lunes, más de US$ 800 millones salieron de estos ETF en las dos sesiones siguientes, según datos compilados por Bloomberg.

El escepticismo sobre el papel de bitcoin como refugio seguro en momentos de estrés de mercado está creciendo. El token acumula una caída cercana al 20% en lo que va del año y el mercado cripto en su conjunto ha perdido más de US$ 460,000 millones de valor en la última semana.

“En los niveles actuales, el bitcoin ha regresado a una zona que fue una fuerte resistencia entre marzo y octubre de 2024”, señaló Alex Kuptsikevich , analista jefe de mercados de FxPro, en una nota publicada el jueves. “Esto explica el interés actual de los cazadores de gangas”.

Con la información de Bloomberg y EFE