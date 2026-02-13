El viernes 13 de febrero, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, ante menores expectativas de un posible recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos tras los últimos datos del empleo en la primera economía del mundo.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.353. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.354 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.30% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.345 y se vende a S/ 3.365, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.351 a la compra y S/ 3.358 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina subieron el día anterior, en medio de la estabilidad global del dólar y menores expectativas de un posible recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos tras los últimos datos del empleo en la primera economía del mundo

El miércoles se conoció que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en enero, mientras que la tasa de desempleo cayó al 4.3%