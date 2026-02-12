Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
El jueves 12 de febrero, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, tras datos de empleo en Estados Unidos que superaron las expectativas y reafirmaron las expectativas de que la Reserva Federal mantenga sin cambios las tasas.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.27% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

LEA TAMBIÉN: Dólar: Trump designa a Warsh en la Fed, ¿por qué le da una mano al BCRP?

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.345 y se vende a S/ 3.365, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.353 a la compra y S/ 3.362 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de las principales monedas de América Latina se apreciaban el día anterior, en medio de un ligero avance del dólar en los mercados globales tras datos de empleo en Estados Unidos que superaron las expectativas y reafirmaron las expectativas de que la Reserva Federal mantenga sin cambios las tasas.

El crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en enero y la tasa de desempleo bajó al 4.3%, lo que supone un indicio de estabilidad en el mercado laboral que podría dar margen a la Fed para mantener las tasas de interés sin cambios durante algún tiempo.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 130,000 puestos el mes pasado, tras un incremento revisado a la baja de 48,000 en diciembre, informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento de 70,000 puestos.

