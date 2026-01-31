El mayor rally del dólar desde mayo aceleró una caída en los metales preciosos cuando el presidente Donald Trump anunció su elección para el máximo cargo de la Reserva Federal: Kevin Warsh.

Kevin Warsh, de 55 años, es visto como menos partidario de recortes profundos de tasas y más preocupado por la inflación. Las acciones cayeron y los bonos presentaron cotizaciones mixtas.

Con el alza del dólar frente a las principales monedas, la divisa estadounidense redujo su caída de enero. Los bonos del Tesoro a largo plazo registraron un rendimiento más bajo.

Así se movieron los mercados

Los mercados monetarios no reaccionaron significativamente al anuncio, y los operadores aumentaron ligeramente las apuestas sobre dos recortes de la Fed en 2026. Una caída en los productos básicos y la tecnología arrastró al S&P 500, que aún así registró su mejor mes desde octubre.

El índice Dow Jones cedió un 0.36%, el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0.94% y el S&P 500 perdió un 0.43%.

El S&P 500 casi borra la caída mientras surgen compradores

Si el Senado lo confirma, el exgobernador de la Fed sucederá a Jerome Powell cuando su mandato termine en mayo. Warsh se alineó con Trump en 2025 al abogar públicamente por tasas más bajas, contradiciendo su larga reputación de halcón inflacionario.

En declaraciones a la prensa el viernes, el presidente estadounidense afirmó que no le había pedido a Warsh que se comprometiera a realizar recortes.

El oro anotó su mayor caída en décadas y la plata se desplomó, revirtiendo así un rally que había alcanzado máximos históricos.

“El sentimiento de aversión al riesgo (que incita a desprenderse de ciertos valores, ndlr) sigue imperando en Wall Street”, resume José Torres , de Interactive Brokers.

El analista señala “una nueva sesión de bajo rendimiento de los valores tecnológicos en comparación con el conjunto del mercado”.

El sector de los semiconductores se vio particularmente afectado: AMD retrocedió un 6.13%, Micron un 4.80% y Nvidia, la mayor capitalización del mundo, perdió un 0.72%.

El elegido es Kevin Warsh

Anunciada pocas horas antes de la apertura, la decisión de Donald Trump de proponer a Kevin Warsh como futuro presidente de la Reserva Federal marcó la jornada.

Warsh es un habitual de los círculos empresariales y ya fue gobernador de la Fed entre 2006 y 2011. Para Jack Ablin , de Cresset, “Kevin Warsh siempre ha sido un poco más ‘halcón’ (partidario de una política monetaria restrictiva, ndlr) que los otros candidatos” mencionados por la Casa Blanca para suceder a Jerome Powell.

Según Ablin, “parte” de la caída de las cotizaciones se debe a la idea de que el posible nuevo jefe de la Fed “no será tan complaciente como el mercado había previsto”.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó un 0.4% a las 4 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 cayó un 1.3%

El Dow Jones Industrial Average bajó un 0.3%

El índice MSCI World cedió un 0.5%

El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return cayó un 0.3%

El índice Russell 2000 bajó un 1.5%

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0.9%

El euro cayó un 1% a US$ 1.1853

La libra esterlina cayó un 0.9% a US$ 1.3684

El yen japonés cayó un 1.1% a 154.76 por dólar

Criptomonedas

Bitcóin cayó un 0.7% a US$ 83,769.51

Ether bajó un 4.9% a US$ 2,677.91

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó dos puntos básicos al 4.25%

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en 2.84%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó un punto básico al 4.52%

El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años cayó tres puntos básicos al 3.53%

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años avanzó cuatro puntos básicos al 4.89%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 0.6% a US$ 65.80 el barril

El oro spot cayó un 9.7% a US$ 4,851.40 la onza

Elaborado con información de Bloomberg y AFP