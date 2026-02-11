El miércoles 11 de febrero, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, con la atención de los inversores puesta en la publicación de datos económicos estadounidenses cruciales.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.355. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.358 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.18% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.340 y se vende a S/ 3.365, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.353 a la compra y S/ 3.362 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar el día anterior, en medio de un retroceso del dólar en los mercados globales y con atención de los inversores puesta en la publicación de datos económicos estadounidenses cruciales.

Esta semana, la atención de los inversores se centrará especialmente en los informes mensuales sobre el empleo y los precios al consumidor en Estados Unidos.