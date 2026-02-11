Dólar hoy en Perú. (Foto: Joel Alonzo/gec)
El miércoles 11 de febrero, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, con la atención de los inversores puesta en la publicación de datos económicos estadounidenses cruciales.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.18% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.340 y se vende a S/ 3.365, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.353 a la compra y S/ 3.362 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar el día anterior, en medio de un retroceso del dólar en los mercados globales y con atención de los inversores puesta en la publicación de datos económicos estadounidenses cruciales.

Esta semana, la atención de los inversores se centrará especialmente en los informes mensuales sobre el empleo y los precios al consumidor en Estados Unidos.

