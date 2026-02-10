Dólar. (Foto: GEC)
El martes 10 de febrero, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, en una semana en que la atención de los mercados estará centrada en nuevos datos de la economía estadounidense en busca de pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.21% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.365, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.351 a la compra y S/ 3.363 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina exhibían ganancias el día anterior, impulsadas por un retroceso de la divisa estadounidense en los mercados globales, en el inicio de una semana en que la atención de los mercados estará centrada en nuevos datos de la economía estadounidense en busca de pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal.

Los mercados e inversores esperan ahora la publicación del informe de empleo no agrícola de enero, los datos del índice de precios al consumidor y de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de esta semana para obtener más pistas sobre la política monetaria, con al menos dos recortes de tasas de 25 puntos básicos previstos para 2026.

