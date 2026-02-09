El jueves 29 de febrero, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, mientras los mercados e inversores esperan más datos de la economía estadounidense en busca de pistas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal en materia de tasas de interés

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.357. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.359 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.15% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.790 y se vende a S/ 3.810, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.795 a la compra y S/ 3.806 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina subían el viernes pasado, favorecidas por un retroceso global del dólar, mientras los mercados e inversores esperan más datos de la economía estadounidense en busca de pistas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal en materia de tasas de interés

Lo siguiente para los operadores de divisas es la publicación retrasada del informe sobre el empleo en Estados Unidos correspondiente a enero, que se dará a conocer la próxima semana