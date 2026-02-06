El viernes 6 de febrero, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en medio de un retroceso en los precios de las materias primas producto de una amplia venta masiva tras un alivio de las tensiones geopolíticas a nivel mundial que redujo el apetito por los activos tangibles.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.359. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.367 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.09% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.355 y se vende a S/ 3.375, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.363 a la compra y S/ 3.368 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas y bolsas de valores de América Latina anotaban pérdidas el día anterior en conjunto, con un retroceso en los precios de las materias primas producto de una amplia venta masiva tras un alivio de las tensiones geopolíticas a nivel mundial que redujo el apetito por los activos tangibles.

Las materias primas se unieron a otros mercados financieros, como el de valores, en una caída vertiginosa, al desaparecer parte del furor especulativo de los mercados, que habían alcanzado máximos históricos.