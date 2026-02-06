Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
El viernes 6 de febrero, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en medio de un retroceso en los precios de las materias primas producto de una amplia venta masiva tras un alivio de las tensiones geopolíticas a nivel mundial que redujo el apetito por los activos tangibles.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.09% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

LEA TAMBIÉN:Dólar ahora sube ante el sol tras viernes negro de metales, ¿seguirá al alza?

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.355 y se vende a S/ 3.375, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.363 a la compra y S/ 3.368 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas y bolsas de valores de América Latina anotaban pérdidas el día anterior en conjunto, con un retroceso en los precios de las materias primas producto de una amplia venta masiva tras un alivio de las tensiones geopolíticas a nivel mundial que redujo el apetito por los activos tangibles.

Las materias primas se unieron a otros mercados financieros, como el de valores, en una caída vertiginosa, al desaparecer parte del furor especulativo de los mercados, que habían alcanzado máximos históricos.

