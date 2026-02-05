El jueves 5 de febrero, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, ante incertidumbre sobre ⁠la política monetaria de la Reserva Federal de ⁠Estados Unidos ante la falta de datos generada por el cierre parcial del Gobierno.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.367. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.362 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.06% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.370, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.356 a la compra y S/ 3.364 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar el día anterior, en medio de un ligero avance del dólar en los mercados globales y la incertidumbre sobre ⁠la política monetaria de la Reserva Federal de ⁠Estados Unidos ante la falta de datos generada por el cierre parcial del Gobierno.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó el martes por la noche un acuerdo de gasto que puso fin al cierre parcial del Gobierno estadounidense tras ⁠cuatro días, pero ‌los datos cruciales sobre ​el empleo que debían publicarse el viernes se retrasarán.