El miércoles 4 de febrero, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, tras los últimos datos de la economía estadounidense y la nominación ⁠de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva ⁠Federal, en una sesión en que también avanzaban las bolsas de valores.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.358. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.362 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.06% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.365, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.359 a la compra y S/ 3.365 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina subían el día anterior, en medio de la estabilidad del dólar en los mercados globales, tras los últimos datos de la economía estadounidense y la nominación ⁠de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva ⁠Federal, en una sesión en que también avanzaban las bolsas de valores.

Los datos sobre la industria manufacturera estadounidense mostraron un retorno al crecimiento, y el Instituto de Gestión y Abastecimiento (ISM) dijo el lunes que su índice PMI manufacturero repuntó a 52.6 el mes pasado, la ⁠lectura más ‌alta desde agosto del 2022.

​No obstante, el esperado informe correspondiente a enero sobre el empleo en la primera economía del mundo, un catalizador para predecir los siguientes pasos de ​la Fed en materia de tasas de interés, no se publicará esta semana debido al cierre parcial del Gobierno federal.