Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El jueves 29 de febrero, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, tras la elección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Kevin Warsh para suceder a Jerome Powell al frente del banco central en mayo.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 3.26% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

LEA TAMBIÉN: Dólar: Trump designa a Warsh en la Fed, ¿por qué le da una mano al BCRP?

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.370, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.358 a la compra y S/ 3.369 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Los mercados de América Latina operaban dispares el día anterior, en medio de un alza global del dólar y de la caída de materias primas, tras la elección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Kevin Warsh para suceder a Jerome Powell al frente del banco central en mayo.

El anuncio causó una ola de ventas en los mercados de materias primas, con fuertes pérdidas del oro, la plata, el petróleo y los metales industriales.

TE PUEDE INTERESAR

Dólar ahora sube ante el sol tras viernes negro de metales, ¿seguirá al alza?
Tipo de cambio hoy en Perú: ¿En cuánto cerró el dólar este lunes 2 de febrero?
Dólar: Trump designa a Warsh en la Fed, ¿por qué le da una mano al BCRP?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.