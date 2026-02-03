El jueves 29 de febrero, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, tras la elección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Kevin Warsh para suceder a Jerome Powell al frente del banco central en mayo.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.362. Cabe mencionar que el lunes cerró la jornada S/ 3.367 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 3.26% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.370, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.358 a la compra y S/ 3.369 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Los mercados de América Latina operaban dispares el día anterior, en medio de un alza global del dólar y de la caída de materias primas, tras la elección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Kevin Warsh para suceder a Jerome Powell al frente del banco central en mayo.

El anuncio causó una ola de ventas en los mercados de materias primas, con fuertes pérdidas del oro, la plata, el petróleo y los metales industriales.