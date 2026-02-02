El lunes 2 de febrero, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump eligiera al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir el banco central cuando finalice el periodo de Jerome Powell en mayo.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.367. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.370 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.18% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

LEA TAMBIÉN: Dólar anota su mayor alza desde mayo tras anuncio de Kevin Warsh para la Fed

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.375, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.350 a la compra y S/ 3.355 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Los mercados de monedas y acciones de América Latina se desvalorizaban el viernes pasado, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump eligió al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir el banco central cuando finalice el periodo de Jerome Powell en mayo.

El anuncio se dio en momentos en que Trump busca tener un mayor control sobre la Fed, nombrando a un crítico habitual del organismo.