El viernes 30 de enero, el dólar en Perú cerró el día con un incremento, después de la decisión de la Reserva Federal de mantener estable sus tasas de interés y de comentarios del presidente Donald Trump en torno a la divisa estadounidense.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.18% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.340 y se vende a S/ 3.355, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.340 a la compra y S/ 3.345 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las monedas de América Latina operaban con alzas frente al dólar el día anterior, después de la decisión de la Reserva Federal de mantener estable sus tasas de interés y de comentarios del presidente Donald Trump en torno a la divisa estadounidense

En momentos en que las preocupaciones sobre la política estadounidense seguían pesando sobre el ánimo de los inversores, Trump dijo que el valor del dólar es “excelente”, al ser preguntado si creía que la divisa ha bajado demasiado, lo que aumentó la presión sobre la moneda estadounidense, que se negocia cerca de mínimos de cuatro años

