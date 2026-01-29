Billetes de dólar estadounidense en una oficina de cambio de divisas en Yakarta, Indonesia, el miércoles 2 de marzo de 2022. Fotógrafo: Dimas Ardian/Bloomberg
El dólar se debilitó, frenando el repunte del miércoles, a medida que el regreso de la denominada operación de depreciación superó la reafirmación del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de la política de un billete verde fuerte.

