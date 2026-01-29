El índice Bloomberg Dollar Spot retrocedió 0.3%, mientras que los metales preciosos como el oro y la plata extendieron sus repuntes récord. El dólar no se ha comportado como una moneda refugio desde hace un tiempo, ya que los inversionistas prefieren refugios tangibles como los metales preciosos, dijo el director ejecutivo de DoubleLine Capital, Jeffrey Gundlach , en una entrevista con CNBC.

Bessent respaldó al billete verde mientras caía el miércoles, al afirmar que “Estados Unidos siempre tiene una política de dólar fuerte”. Sus comentarios llegaron después de que el presidente Donald Trump alimentara una venta masiva de la moneda el día anterior, cuando sugirió que se sentía cómodo con la caída del dólar porque era positiva para las empresas de Estados Unidos.

Dólar vuelve a caer ante riesgos de operación de devaluación.

Bessent está empleando “un cierto grado de ambigüedad estratégica” en sus comentarios sobre el dólar, dijo Damien Loh , director de inversiones de Ericsenz Capital. “Una política abiertamente orientada a un dólar débil, como la que inicialmente defendió Trump, podría cobrar vida propia y salirse de control, por lo que estaba buscando moderarla, aunque sigo pensando que quieren un debilitamiento gradual del dólar”.

Lo que dicen los estrategas de Bloomberg:

“La recuperación del dólar el miércoles resultó efímera. … Eso demuestra que no será una tarea fácil reactivar la confianza de los inversionistas. La errática formulación de la política comercial y económica de Estados Unidos, así como las preocupaciones por el creciente endeudamiento del país, están llevando a los inversionistas a buscar refugio en otras monedas”. — Ven Ram, estratega macroeconómico.

La caída del dólar durante el último año ha pasado a conocerse como “operación de depreciación”, que es una apuesta a un deterioro de largo plazo del poder adquisitivo de la moneda debido a preocupaciones por una política impredecible, déficits insosteniblemente elevados y un mayor aislamiento de Estados Unidos. El índice del dólar de Bloomberg ha caído más de 2% este año, tras descender 8.1% en 2025.

El dólar australiano lideraba las ganancias entre las monedas del Grupo de los 10 frente al billete verde el jueves, con un avance de 0.6% mientras se encaminaba a su racha diaria de alzas más prolongada en más de una década. La moneda de Nueva Zelanda subió 0.5%, mientras que el franco suizo se apreció 0.3%.

El optimismo hacia las materias primas y las divisas sensibles a ellas se vio impulsado por un informe según el cual los desarrolladores chinos dejaron de presentar en 2023 reportes regulares sobre las denominadas “tres líneas rojas”, métricas de deuda introducidas formalmente en 2021 para frenar el apalancamiento financiero de los constructores. Según se informó, los funcionarios relajaron las estrictas métricas de apalancamiento que agravaron el colapso del sector inmobiliario.

Los bonos del Tesoro cayeron a lo largo de toda la curva, encabezados por los vencimientos más largos. Los rendimientos de los bonos a 30 años subieron tres puntos básicos hasta 4.89%.

“En términos generales, nuestra percepción es que una política de dólar más débil probablemente haga más daño que bien”, dijo Rodrigo Catril, estratega cambiario de National Australia Bank Ltd. “Estados Unidos depende de la generosidad de los extranjeros para financiar su déficit fiscal y, si bien los exportadores podrían beneficiarse de un dólar más bajo, la mayoría no es tan sensible a los precios. La estabilidad del mercado de bonos del Tesoro es claramente más importante”.