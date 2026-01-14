Dinamarca anunció la creación de un grupo de trabajo con Estados Unidos para abordar las “discrepancias” entre ambos países sobre el futuro de Groenlandia, tras la reunión de los cancilleres danés y groenlandesa en Washington con funcionarios del Gobierno de Donald Trump.

El encuentro, solicitado por las autoridades danesas y groenlandesas, se produce en un contexto en el que el presidente Donald Trump ha intensificado la presión para tomar el control de Groenlandia, alegando intereses de seguridad nacional para su país.

El propio Trump reiteró en un mensaje en su cuenta en la red social Truth Social que con Groenlandia en “manos” de su país la OTAN será mucho más eficaz.

En esta reunión participaron el vicepresidente y el secretario de Estado de Estados Unidos, JD Vance y Marco Rubio, y los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, quienes hablaron en la Casa Blanca durante unos 50 minutos una posible anexión de la isla dependiente de la corona danesa.

Tanto el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, como la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, han rechazado la posibilidad de que Estados Unidos se haga con la isla, ya sea mediante una compra o por la fuerza militar.

Asimismo, el Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció que se aumentará la presencia militar y las maniobras en este territorio autónomo danés, en colaboración con sus aliados de la OTAN, debido al incremento de las tensiones en el Ártico.

Por otro lado, varios países europeos, encabezados por Reino Unido y Alemania, han informado que estudian la posibilidad de que la OTAN refuerce su presencia en la isla para disuadir las amenazas de Trump.

Elaborado con información de EFE.