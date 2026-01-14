La bandera groenlandesa Erfalasorput ondea en el castillo de Tivoli, en Tivoli, Copenhague, Dinamarca, el 8 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/Ida Marie Odgaard send2net
La bandera groenlandesa Erfalasorput ondea en el castillo de Tivoli, en Tivoli, Copenhague, Dinamarca, el 8 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/Ida Marie Odgaard send2net
, tras la reunión de los cancilleres danés y groenlandesa en Washington con funcionarios del Gobierno de Donald Trump.

El encuentro, , alegando intereses de seguridad nacional para su país.

El propio Trump reiteró en un mensaje en su cuenta en la red social Truth Social que con Groenlandia en “manos” de su país la OTAN será mucho más eficaz.

, quienes hablaron en la Casa Blanca durante unos 50 minutos una posible anexión de la isla dependiente de la corona danesa.

Tanto el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, como la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, han rechazado la posibilidad de que Estados Unidos se haga con la isla, ya sea mediante una compra o por la fuerza militar.

Asimismo, , en colaboración con sus aliados de la OTAN, debido al incremento de las tensiones en el Ártico.

Por otro lado, varios países europeos, encabezados por Reino Unido y Alemania, han informado que estudian la posibilidad de que la OTAN refuerce su presencia en la isla para disuadir las amenazas de Trump.

Elaborado con información de EFE.

