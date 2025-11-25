Según AI, TikTok debe garantizar que la red social sea segura para que los niños y jóvenes "puedan socializar, aprender y acceder a la información sin sufrir daños". Foto: Pixabay
Redacción Gestión
Redacción Gestión

Amnistía Internacional

En total, se han juntado 170,240 firmas, las cuales serán entregadas a fin de que

El activista de AI, Zahra Asif Razvi, señaló que la compañía debe garantizar que los menores de edad puedan “socializar, aprender y acceder a la información” sin daños.

“(TikTok) prioriza la interacción para mantener a los usuarios enganchados e impulsa una amplia recopilación de datos dirigida a los anunciantes“, acotó.

El feed "Para ti" puede traer contenido no apto para menores de edad, según AI. Foto referencial: Freepik
Según la denuncia,

Desde Amnistía Internacional resaltan que a pesar de que en 2024 se anunció medidas de mitigación de riesgos, los usuarios continúan vulnerables a contenidos que “normalizan” la autolesión y desesperación.

Además, se perfila un nuevo control de contenido con inteligencia artificial para que los usuarios determinen qué cantidad de contenido quieren ver en el feed “Para ti”.

Con información de EFE

