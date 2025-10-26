Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, buscarán “consumar” un acuerdo para que TikTok funcione legalmente en territorio estadounidense, el cual se realizará entre el gobierno del país norteamericano y la matriz de la popular plataforma de vídeos chino ByteDance, informó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Hemos llegado a un acuerdo definitivo sobre TikTok. Firmamos uno en Madrid, y creo que a partir de hoy todos los detalles están resueltos, y será responsabilidad de los dos líderes consumar la transacción el jueves en Corea”, explicó Bessent a la cadena CBS.

Los mandatarios tienen previsto reunirse en Corea del Sur el próximo 30 de octubre, en donde se espera que ambas potencias rebajen las tensiones tras el desacuerdo por el anuncio de restricciones del gobierno chino a la venta de sus tierras raras.

En septiembre de este año, Estados Unidos llegó a un acuerdo con ByteDance para permitir que TikTok continúe operando en el país y cumplir así el mandato del Congreso.

En 2024, el Legislativo estadounidense estableció que la aplicación de propiedad china debería ser cerrada por el riesgo que suponía para la seguridad nacional del país norteamericano.

El pacto establece la creación de una empresa conjunta con mayoría estadounidense, con una operación lo suficientemente desligada de su matriz china, en específico a lo relacionado al acceso que el Gobierno chino pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

Luego de esto, Trump firmó una orden ejecutiva que allanó el terreno para la nueva estructura corporativa, con inversores estadounidenses mayoritarios, entre ellos los directores de Dell y Oracle. Cabe recalcar que esta última empresa es la encargada de asegurar el algoritmo de TikTok y el almacenamiento de datos en los servidores.

Estados Unidos no ofreció entonces más detalles sobre el pacto. Por su parte, Bessent tampoco quiso entrar en detalles específicos.

Elaborado con información de EFE.