Desde el 1 de enero se aplica en Francia una serie de nuevos criterios para que los extranjeros no europeos accedan a la residencia.

Según el Contrato de Integración Republicana (CIR) aprobado en enero del 2024, se tomarán dos nuevos exámenes de conocimientos cívicos y de francés.

De esa manera, será obligatorio para los extranjeros no europeos y con sus papeles en regla cumplir con estas pruebas cuando soliciten por primera vez un permiso de residencia de entre 2 y 4 años —o también permanente—.

Los candidatos a recibir la nacionalidad francesa también deberán realizar los exámenes en cuestión, además de una entrevista personal.

Según EFE, los aspirantes deberán responder 40 preguntas de opción múltiple sobre cinco temas:

Principios y valores de la República

Derechos y deberes en la vida en Francia

Sistema institucional y político

Historia, geografía y cultura

Vida en la sociedad francesa

Estas evaluaciones se realizarán de forma digital en centros autorizados y durará 45 minutos.

Desde el 1 de enero de 2026, además de demostrar tu nivel de francés, muchos solicitantes deben aprobar un examen cívico obligatorio. Foto: referencial

Los interesados tendrán que aprobar los exámenes con un 80% de respuestas correctas, y será importante superar ese umbral para que el permiso sea de larga duración, sin límite en la cantidad de intentos.

Y, sobre el idioma, los extranjeros que quieran afianzarse en Francia por varios años deberán acreditar un diploma y el nivel exigido es el más alto: ya no bastará con justificar la asistencia a clases.

Además, el Estado francés ya no cubrirá el examen, por lo que deberán pagar los aspirantes entre US$ 100 y US$ 200.

