La exigencia del examen cívico aplica principalmente a quienes solicitan por primera vez un permiso de residencia de larga duración o la tarjeta de residente. Foto: Ludovic MARIN / AFP
para que los extranjeros no europeos accedan a la residencia.

Según el Contrato de Integración Republicana (CIR) aprobado en enero del 2024, se tomarán dos nuevos exámenes de conocimientos cívicos y de francés.

De esa manera, será obligatorio para los extranjeros no europeos y con sus papeles en regla cumplir con estas pruebas cuando soliciten por primera vez un permiso de residencia de entre 2 y 4 años —o también permanente—.

Los candidatos a recibir , además de una entrevista personal.

Según EFE, los aspirantes deberán responder 40 preguntas de opción múltiple sobre cinco temas:

  • Principios y valores de la República
  • Derechos y deberes en la vida en Francia
  • Sistema institucional y político
  • Historia, geografía y cultura
  • Vida en la sociedad francesa

Estas evaluaciones se realizarán de forma digital en centros autorizados y durará 45 minutos.

Los interesados tendrán que aprobar los exámenes con un 80% de respuestas correctas, y será importante superar ese umbral para que el permiso sea de larga duración, sin límite en la cantidad de intentos.

Y, sobre el idioma, los extranjeros que quieran afianzarse en Francia por varios años deberán acreditar un diploma y el nivel exigido es el más alto: ya no bastará con justificar la asistencia a clases.

Además, el Estado francés ya no cubrirá el examen, por lo que deberán pagar los aspirantes entre US$ 100 y US$ 200.

Con información de EFE

