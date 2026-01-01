El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió la noche de fin de año contra el actor George Clooney luego de que este obtuviera la ciudadanía francesa, en un mensaje en el que también afirmó que Francia enfrenta un “grave problema de delincuencia” debido a la inmigración.

El pronunciamiento fue difundido por Trump a través de su red social Truth Social, donde se refirió a la nacionalización de George Clooney y su esposa, Amal Clooney, como una “buena noticia”, al calificarlos como “dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos”.

“Se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que lamentablemente se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su pésima gestión de la inmigración”, escribió el mandatario, al comparar la situación con la política migratoria de su país durante el gobierno de Joe Biden.

Críticas personales y referencias políticas

En el mismo mensaje, Trump recordó la participación de Clooney en actos políticos durante la campaña presidencial estadounidense y cuestionó su protagonismo público.

“Clooney recibió más publicidad por su política que por sus escasas y mediocres películas”, afirmó, al tiempo que señaló que el actor “no era una estrella de cine en absoluto”.

George Clooney y su familia obtuvieron la nacionalidad francesa por decreto aprobado el 26 de diciembre.

Trump también aludió a un evento de recaudación de fondos en el que, según dijo, Clooney habría cambiado su respaldo político, utilizando ese episodio como parte de sus críticas al actor.

Ciudadanía francesa y justificación oficial

La concesión de la nacionalidad francesa a George Clooney, su esposa Amal Alamuddin —nacida en el Líbano— y sus hijos Ella y Alexander fue aprobada por decreto el pasado 26 de diciembre, según consta en el Diario Oficial de la República Francesa.

El Ministerio de Exteriores de Francia justificó la medida por la contribución del actor, debido a su notoriedad internacional, a la influencia y la imagen del país en el ámbito global.

Clooney fue condecorado en 2016 como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras.

Vínculos de Clooney con Francia

George Clooney fue condecorado en Francia como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en 2016. Además, tanto él como su esposa cuentan con residencia permanente en el país, donde poseen una propiedad en la localidad de Brignoles, en la Costa Azul.

Elaborado con información de EFE