Un total de 18 ONG israelíes condenaron la decisión de Israel de retirar, a partir de este 1 de enero, las licencias a 37 organizaciones humanitarias que operan en Gaza y Cisjordania por no completar un nuevo proceso de registro, al considerar que la medida vulnera principios humanitarios fundamentales y pone en riesgo la prestación de ayuda esencial, según un comunicado difundido este jueves.

En el pronunciamiento, firmado por organizaciones como Btselem, Rompiendo el Silencio, Combatientes por la Paz, Hamoked, Médicos por los Derechos Humanos y el Comité Público contra la Tortura en Israel, las ONG señalaron que el nuevo proceso de registro “viola los principios humanitarios fundamentales de independencia y neutralidad” y recordaron que Israel tiene la obligación de garantizar la prestación de ayuda en los territorios palestinos.

Las organizaciones advirtieron que “estas medidas restringen aún más el acceso a la asistencia vital” en un contexto que calificaron de “necesidad crítica” tanto en Gaza como en Cisjordania.

Restricciones al acceso humanitario

Las ONG israelíes recordaron que, “paralelamente a la ofensiva israelí contra la población de Gaza, y como parte de ella, el acceso humanitario se ha visto gravemente restringido desde octubre de 2023”. Añadieron que, pese al alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre, la ayuda esencial “continúa retrasándose o denegándose”.

“La cancelación del registro de 37 ONG internacionales socava la acción humanitaria basada en principios, pone en peligro al personal y a las comunidades, y compromete la prestación eficaz de la ayuda”, señalaron en el comunicado.

Dieciocho ONG israelíes firmaron un comunicado conjunto en rechazo al retiro de licencias a organizaciones humanitarias.

En el caso de Cisjordania, las organizaciones afirmaron que, en un contexto donde “la violencia militar, institucional y de los colonos israelíes alcanza niveles sin precedentes”, las ONG desempeñan un “papel crucial en el apoyo a las comunidades más vulnerables”.

Proceso de registro y razones del Gobierno israelí

El Ejecutivo israelí anunció esta semana la retirada de las licencias a las ONG afectadas, al sostener que no completaron un proceso de registro aprobado en marzo de 2025, el cual fue ampliamente criticado por organizaciones humanitarias.

Según el Gobierno israelí, el proceso responde a “razones de seguridad” para detectar “terroristas” y obliga a las ONG a proporcionar información sensible, incluidos los datos de todos sus empleados.

Asimismo, establece como motivos para denegar permisos negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático, promover campañas de deslegitimación, instar al boicot o apoyar el procesamiento de las fuerzas de seguridad israelíes en tribunales extranjeros o internacionales.

Las 37 organizaciones afectadas provienen de 16 países, entre ellos España, Estados Unidos, Francia y Canadá.

ONG afectadas y cuestionamientos al nuevo marco

En total, 37 ONG de 16 países resultaron afectadas, entre ellos España, Holanda, Japón, Estados Unidos, Suiza, Suecia, Francia, Reino Unido y Canadá. Entre las organizaciones figuran Médicos Sin Fronteras, Acción contra el Hambre, OXFAM, Cáritas y el Movimiento por la Paz.

Para las ONG israelíes, el nuevo marco de registro “viola los principios humanitarios fundamentales de independencia y neutralidad”. Añadieron que “condicionar la ayuda a la alineación política, penalizar el apoyo a la rendición de cuentas legal y exigir la divulgación de datos personales sensibles del personal palestino y sus familias constituye un incumplimiento del deber de cuidado y expone a los trabajadores a vigilancia y daños”.

Asimismo, denunciaron la “instrumentalización de la burocracia”, que, según señalaron, “institucionaliza las barreras a la ayuda y obliga a organizaciones vitales a suspender sus operaciones”.

