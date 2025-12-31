El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, aseguró que la determinación del Ejército para desarmar a Hamás y a otras milicias en Gaza durante el 2026 “es absoluta”.

“No cederemos y continuaremos operando hasta que el último rehén caído, el sargento de policía Ran Gvili, sea enterrado en Israel”, dijo el militar en un comunicado oficial.

Zamir realizó, previo al Año Nuevo, una visita de campo al sur de la Franja de Gaza junto al comandante del Comando Sur, el general Yeaniv Asor, y otros altos mandos.

LEA TAMBIÉN: Israel bombardea Gaza y dice que los últimos cuerpos recibidos no son de rehenes

Durante estas acciones, conversó con las tropas y agradeció sus operaciones tras lo que calificó como violaciones del alto el fuego por parte de Hamás.

El jefe del Estado Mayor sostuvo que, durante el año 2025, las tropas israelíes lograron “avances sin precedentes”, entre ellos el desmantelamiento de unidades de primera línea de Hamás y el retorno de los rehenes vivos a sus hogares.

“El año 2026 será decisivo para la configuración de la seguridad del Estado de Israel”, añadió.

Zamir indicó que las fuerzas israelíes continuarán desplegadas a lo largo de la denominada “línea amarilla” que describió como una nueva frontera de seguridad y una línea defensiva reforzada destinada a facilitar respuestas operativas rápidas.

Desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza, como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, han muerto al menos 71 mil 269 palestinos en ataques israelíes y más de 171 mil 232 han resultado heridos, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Elaborado con información de EFE.