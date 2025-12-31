El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir. EFE/EPA/ABIR SULTAN / POOL
y a otras milicias en Gaza durante el 2026 “es absoluta”.

“No cederemos y continuaremos operando hasta que el último rehén caído, el sargento de policía Ran Gvili, sea enterrado en Israel”, dijo el militar en un comunicado oficial.

junto al comandante del Comando Sur, el general Yeaniv Asor, y otros altos mandos.

LEA TAMBIÉN: Israel bombardea Gaza y dice que los últimos cuerpos recibidos no son de rehenes

Durante estas acciones, conversó con las tropas y agradeció sus operaciones tras lo que calificó como violaciones del alto el fuego por parte de Hamás.

entre ellos el desmantelamiento de unidades de primera línea de Hamás y el retorno de los rehenes vivos a sus hogares.

“El año 2026 será decisivo para la configuración de la seguridad del Estado de Israel”, añadió.

LEA TAMBIÉN: Hamás reitera su voluntad para aplicar el acuerdo de alto el fuego “hasta el final”

Zamir indicó que las fuerzas israelíes continuarán desplegadas a lo largo de la denominada “línea amarilla” que describió como una nueva frontera de seguridad y una línea defensiva reforzada destinada a facilitar respuestas operativas rápidas.

en ataques israelíes y más de 171 mil 232 han resultado heridos, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Elaborado con información de EFE.

Tanques israelíes en Jan Yunis (sur de Gaza) en una imagen de archivo. Foto: EFE/Magda Gibelli
