River Plate recibió el asesoramiento de la firma alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP) para la construcción del techo que cubrirá al Estadio Más Monumental. Foto: La Página Millonaria
Redacción Gestión
y también techará la infraestructura, imitando modelos europeos como el del Santiago Bernabéu (Real Madrid), Alianz Arena (Bayern Munich) y Maracaná (Brasil).

, convirtiéndose en el segundo más grande del mundo para un equipo de fútbol, y consolidándose como el primero en América Latina.

Hace un par de años, , elevando el aforo a 85,000 personas.

Según el gigante del balompié argentino, se trabajó con la firma alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP) para el análisis técnico que dio factibilidad a la obra, lo que permite ahora avanzar con el llamado a la licitación.

Se prevé, en datos del propio club, que los trabajos demandarán una inversión mayor a los US$ 100 millones. La obra estará culminada en un lapso previsto de 36 meses. “El valor exacto del desarrollo se sabrá dependiendo del resultado de la licitación“, añadieron en un comunicado.

El financiamiento de la nueva ampliación del Más Monumental —también casa de la Selección Argentina de Fútbol— se financiará con un crédito de largo plazo con bancos internacionales y un sistema de repago que se solventará con los mismos ingresos que la obra generará de manera corriente.

River Plate, uno de los clubes más grandes de Argentina y América Latina, realizará una nueva remodelación en su estadio para ampliar su capacidad a 101,000 personas. Crédito: EFE/Juan Ignacio Roncoroni
River Plate, uno de los clubes más grandes de Argentina y América Latina, realizará una nueva remodelación en su estadio para ampliar su capacidad a 101,000 personas. Crédito: EFE/Juan Ignacio Roncoroni
La segunda fuente de ingresos provendrá de un nuevo contrato comercial con distintos activos, entre ellos, la venta de los derechos del naming por los próximos 10 años., en este caso, el coloso de Nuñez.

Según River Plate, se afectarán un máximo de tres partidos durante los próximos tres años que dure el proyecto de remodelación.

Con esta ampliación del Más Monumental, el estadio de River Plate superará en capacidad al Rose Bowl (Estados Unidos) y Wembley (Inglaterra).

Con información de EFE y River Plate.

