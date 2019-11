Con 118 años de historia, el River Plate jugará una final más de la Copa Libertadores este 23 de noviembre en el estadio Monumental de Ate. A lo largo de su carrera, River logró levantar este trofeo en cuatro oportunidades. Tras las derrotas en 1966 y 1976, su primera victoria sería en 1996 frente a América de Cali y la última en 2018, cuando derrotó a su clásico rival Boca Juniors con un 3-1 en Madrid.

Son precisamente estos últimos triunfos los que aumentaron el valor de mercado del equipo. Desde que Marcelo Gallardo asumió como entrenador del River Plate, logró que el grupo llegue a disputar 15 finales. La era del ‘Muñeco’ convirtió al club ‘millonario’ en el sexto más valioso de América Latina, según el ranking 2018 del portal estadounidense Forbes. Su precio bordea los US$ 219 millones.

Asimismo, un informe elaborado en 2019 por la web alemana Transfermarkt también indica que River es el equipo más valioso de Sudamérica, seguido por el Flamengo y el Gremio. El estudio asegura que el conjunto está cotizado en US$ 171 millones.

El panorama del River no siempre fue tan halagador. Detrás del éxito que hoy disfruta el club está la ‘tragedia’ deportiva de su descenso a segunda división en junio de 2011. En ese entonces, el mayor desafío del River Plate era su supervivencia financiera. Paradójicamente, el llamado “millonario” tuvo una pérdida de US$ 20 millones y una deuda total de US$ 55 millones.

El equipo se mantuvo en segunda durante 363 días.

River en el ranking de socios

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer un informe denominado ‘Clubes de Fútbol 2019’. Este documento, elaborado junto al Departamento de Fútbol Profesional de la FIFA, comprende datos de 38 equipos.

Las cifras revelan que el Boca Juniors es el club con mayor cantidad de socios, 206 mil. El segundo es el ‘Millonario’, con 151 mil. Pero, si se trata de comparar la cantidad promedio de público de los equipos de primera, los números se invierten. El Boca Juniors reúne en promedio 43 mil espectadores, mientras que el River Plate, 48 mil por partido.

En tanto a cantidad estimada de seguidores en redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y Youtube), según el mismo informe, el River alcanza los 14, 854 fans.

¿Por qué le dicen ‘El Millonario’?

Cada temporada el mercado de fichajes establece nuevas cifras para atraer a las figuras del fútbol. No se trata de un fenómeno reciente. Desde que este deporte se convirtió en actividad profesional, los clubes con mayores recursos se quedan con los mejores jugadores.

El portal Goal repasa la historia de los fichajes del River Plate en sus inicios, motivo por el que es conocido hasta hoy como ‘El Millonario’.

La apuesta empezó con el delantero Carlos Paucelle, del Sportivo Bueno Aires. Su pase costó US$ 2, 600 de la época. Al año siguiente, River Plate volvió a implantar una marca con Bernabé Ferreyra, del Club Atlético Tigre, por el que pagó US$ 6, 500.

Las Estrellas

El plantel del equipo ‘millonario’ está conformado por 30 futbolistas. El mejor cotizado es mediocentro Exequiel Palacios con US$ 22 millones. Le sigue Juan Fernando Quintero, con US$ 16, 5 millones. Cristian Ferreira, de otro lado, tiene un valor de mercado de US$ 13,8 millones, según Transfermarkt.

El éxito de Gallardo

El portal Football World Ranking se caracteriza por armar y presentar rankings del fútbol mundial. En octubre de este año dio a conocer los 10 mejores entrenadores de la actualidad.

El listado lo lidera Ernesto Valverde, técnico del Barcelona. Y el segundo mejor es Marcelo Gallardo.

El entrenador de River acumula 13,070 puntos, mientras que el del Barcelona comanda con 15,493 puntos. Gallardo logró superar a instructores de la talla de Jurgen Klopp, con 12,959 puntos; Pep Guardiola, con 12,739 unidades y Maurizio Sarri con 10,781.

El dato

El River cuenta con nuevo sponsor desde agosto de este año. Se trata de Assist Card, empresa que se dedica a dar asistencia al viajero. El nombre de la compañía aparece por debajo del número de los futbolistas. Por el convenio, el club recibirá US$ 300 mil más variables por los próximos cuatro meses y US$ 1, 200 millones por el próximo año. El contrato se selló por tres temporadas, detalló el portal Infobae.