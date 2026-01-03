Gran cantidad de personas viajan a Estados Unidos en busca de un futuro mejor, motivo por el que cuando encuentran trabajo envían parte de sus ganancias a sus familiares que se quedaron en sus países de origen. Aunque esta ha sido una práctica común, las cosas cambiaron desde el 1 de enero de 2026, fecha en la que los extranjeros que manden dinero a sus seres queridos tendrán que pagar un impuesto del 1%. En los siguientes párrafos, te damos a conocer los países que serán afectados. Antes te precisamos que este nuevo gravamen federal está incluido en la ley de presupuestos del presidente Donald Trump.

India, México y China son los mayores receptores de remesas desde EE.UU., según datos del Banco Mundial, que precisó que los envíos de dinero a dichos países en 2023 sumaron un promedio de US$656,000 millones, equivalente al producto interno bruto de Bélgica, publica Univision.

Conoce cómo impactará globalmente el impuesto a las remesas que entra en vigor en Estados Unidos en 2026 (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES PAGARÁN EL IMPUESTO A LAS REMESAS?

Están obligados a pagar el impuesto del 1% quienes envían remesas al extranjero desde Estados Unidos usando ciertos medios de pago específicos. Vale precisar que el nuevo gravamen no lo paga el receptor, sino el remitente a través de un cargo adicional en la operación.

Los más afectados son las personas que envían dinero al exterior a familiares o terceros usando efectivo, giros postales, cheques de caja u otros instrumentos similares en empresas de envío de dinero o bancos. Asimismo, los negocios o empleadores que realicen pagos internacionales mediante estos mismos medios de remesa, cuando la operación califique como envío de dinero al extranjero.

En resumen, las operaciones donde se cobrará el impuesto del 1% son las transferencias de remesas pagadas en efectivo en ventanilla o agencia de envíos de dinero (casas de cambio, remesadoras, supermercados que ofrecen este servicio, entre otros) y las compras de giros postales o cheques de caja destinados a ser cobrados fuera de Estados Unidos.

¿Quiénes no pagan el impuesto del 1%? No pagarán el impuesto del 1% las personas que envían dinero desde una cuenta bancaria o fintech (banco en línea, neobanco) mediante transferencias electrónicas ligadas a su cuenta. Asimismo, no ingresan en el gravamen las remesas enviadas con tarjeta de débito, crédito o billeteras digitales que la ley considera medios electrónicos exentos del impuesto.

A partir de 2026, enviar remesas en efectivo desde EE.UU. cuesta más por un nuevo impuesto; México es el país más afectado por la medida fiscal (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES MÁS AFECTADOS POR EL IMPUESTO A LAS REMESAS?

México será el país más afectado por el impuesto a las remesas, si nos referimos a términos de ingresos, ya que perderá alrededor de US$1,500 millones anualmente, de acuerdo con un informe del Instituto para el Desarrollo en el Exterior (ODI).

Otras naciones afectadas serán India, Filipinas, China y países de América Latina y el Caribe como Guatemala, República Dominicana y El Salvador.

Si nos referimos a la proporción de las remesas con el Producto Interno Bruto (PIB), el país más afectado sería El Salvador, señaló el Centro para el Desarrollo Global en un análisis reciente.

“Se proyecta que los países centroamericanos sufrirán la mayor pérdida en relación con su PIB, y que El Salvador, un aliado cercano de la administración Trump, perderá el equivalente al 0.6 por ciento del PIB”, advirtió el organismo.

El impuesto será aplicable a unos 23 millones de inmigrantes con permisos de residencia permanente en Estados Unidos, 14 millones con visa de no inmigrante y a unos 12 millones sin estatus migratorio legal, de acuerdo con ODI.

IMPORTANTE. El impuesto será aplicado a todos aquellos que envíen dinero en efectivo. “Esto se sumará al 6% aproximadamente que los migrantes ya pagan como tarifas a los proveedores de servicios de remesas (como Western Union o MoneyGram), bancos y aplicaciones de transferencia de dinero. Es probable que esto provoque una caída de las remesas de aproximadamente el 1.6 %”, explicó ODI.

EL IMPACTO QUE TENDRÁ EL IMPUESTO A LAS REMESAS

La experta en migración del Centro para el Desarrollo Global, Helen Dempster, dijo a Quartz que el impuesto podría resultar en mayor migración a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las familias al no poder cubrir sus necesidades con remesas buscarán otras formas de ganarse la vida, incluso esto fomentaría la migración a largo plazo.