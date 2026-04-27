Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elevó la proyección de crecimiento del Perú a 3.9% para este año desde un nivel anterior de 3.8%. (Foto: Andina)
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Agencia AFP
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Los países de crecerán 2.2% este año, levemente por debajo de lo estimado en diciembre (2.3%), impactados por “un entorno externo más complejo” tras el conflicto bélico en Medio Oriente, estimó este lunes la .

Las tensiones geopolíticas han afectado a las economías latinoamericanas con “condiciones financieras restrictivas y el resurgimiento de las presiones inflacionarias”, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en un comunicado.

Durante los primeros cuatro meses del año, la escalada del elevó “la incertidumbre global y la volatilidad en los mercados financieros y de materias primas”, explicó la Cepal.

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Un impacto particular ha tenido el aumento en el precio del petróleo, “que en las tres primeras semanas de abril se ubicó un 74% por encima del valor promedio de diciembre de 2025”, lo que encareció los costos de producción y el transporte.

En este escenario de mayor y menor , “los principales bancos centrales han adoptado posturas más cautelosas, manteniendo condiciones financieras menos favorables en comparación con las que se esperaban a finales del pasado año”, agregó Cepal.

El menor dinamismo afectará a la mayoría de las economías regionales, salvo México, que se proyecta crecerá 1.5%, por sobre el 0.8% en que lo hizo el año previo, y República Dominicana, que se espera alcance una expansión del 4% frente al 2.1% de 2025.

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Brasil alcanzaría un crecimiento del 2%, por debajo del 2.3% del año previo. Argentina crecería 3.3% y Colombia 2.5%. Chile registraría una expansión del 2%; Perú 3.2% y Uruguay 1.6%.

De concretarse la proyección de Cepal para 2026, América Latina “completaría cuatro años consecutivos con tasas de crecimiento cercanas al 2.3%, evidenciando un patrón de baja capacidad para crecer”, advirtió el organismo técnico de Naciones Unidas con sede en Santiago.

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